Серый волк Звание почетных граждан Костанайской области получили четыре человека #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10312

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:08 Цитата: в Общественном совете Костанайской области.



Дорогое почётное молчание общественного советника.



И никто не скажет что это бывший уважаемый человек.



И наверное недорого обошлось это абсолютное молчание общественного контроля чиновникам, всего только бумажку почетного, и ту оптом на четверых?



Знаю города, как правило захолустные, в которых почетным гражданинама всем без исключения одинаковые бюсты ставят на аллее почетных.



Интересные такие места получаются, стоит длинная вереница зловищех столбиков облицованных чем бог послал подрядчику мрамором или гранитом, с головами истуканов на столбиках.

Такой длинный жуткий пустынный ряд голов на палочках людей явно не в лучшей стадии жизни.

Даже энергетика таких мест жуткая и мамы с колясками стараются убраться подальше от жуткого вида почетных голов бывших людей точно так же молчащих бронзовыми жуткими ртами скульптора местного разлива.

И как правило криво положеная коррупционная плитка прямо от таких истуканов и начинается в таких дебрях.



Но тут гораздо лучше, бумажка городу дешевле перевода молчащего истукана в молчащую бронзу. И жуткого места для рядов истуканов выделять не нуно.



Есть ещё жуткие подозрения, что на Острове Пасхи с вымершей цивилизацией, истуканы были почётными гражданами города.



Что удивительно там точно так же вырубали деревья пока их на острове не осталось. За этим следом умерло все живое и почву смыло и сдуло, что повлекло за собой то, что кому стоят эти странные памятники объяснить уже некому.





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[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 15:09]