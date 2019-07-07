alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1310





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3862

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:36 Цитата: drakon:

риходится тебе Палёнкой - удовлетворяться.



что за бред? ну понимаю зависть.

но нельзя же опускаться так низко. в словах.

в этом году водку еще ни разу не пил. кстати.