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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ты про себя.
Реми Мартин я пил в те годы.
В Париже.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16745
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В Париже.

Ну кто - в Париже, мы были в Кустанайской области.
А сейчас видишь, как жизнь круто - изменилась.
Приходится тебе Палёнкой - удовлетворяться.
В КОстанае... :lol: :lol: :lol:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3976
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.07.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша,ты бы в бассейн аль на какую физкультуру записался гляжу скушно тебе там :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16745
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дракоша,ты бы в бассейн аль на какую физкультуру записался

Я до конца - года, записан на лечебную гимнастику.
Когда настроение - есть, хожу. Когда нету,не хожу... :lol: :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
риходится тебе Палёнкой - удовлетворяться.


что за бред? ну понимаю зависть.
но нельзя же опускаться так низко. в словах.
в этом году водку еще ни разу не пил. кстати.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16745
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.07.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну понимаю зависть.

Алекс, а кому? Или чему?
Завидовать то... :lol: :-o :oops: :-x
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16745
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в этом году водку еще ни разу не пил.

Алекс, правильно, не - пей.
Вон там чёт, через Кайрак - завезли.
Аж 792 литра... :lol: :-o :oops: :-x
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3862
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вон там чёт, через Кайрак - завезли.


В канистрах и пятилитровых
Бутылях. Интересная тара.
Из серии виски, ром, коньяк.
Известных мировых марок.
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