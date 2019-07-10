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§ NG.kz
Автомобиль перевернулся в ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36191
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла неподалеку от ТРЦ "Kostanay Plaza" 10 июля около 17.15. Об этом в редакцию "НГ" сообщил очевидец.
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§ Азамат Лисов
Re: Автомобиль перевернулся в ДТП
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 10.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо наказать виновного почему светофор весь день не работал, а после аварии заработал
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§ seroff
Re: Автомобиль перевернулся в ДТП
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 10.07.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он там часто не работает,просто торопиться не надо
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§ Сыкымы
Re: Автомобиль перевернулся в ДТП
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Надо наказать виновного, почему...

...виновник ДТП не знает правила дорожного движения? Выключен сфетофор - едь, руководствуясь дорожными знаками.
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