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§ NG.kz
792 литра контрафактного алкоголя изъяли на пропускном пункте «Кайрак»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36191
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель, следовавший из Санкт-Петербурга в Кокшетау,беспрепятственно пересек российскую границу. Казахстанские пограничники обнаружили в фуре, официально перевозившей партию бананов, дополнительный груз без документов.
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§ maxsaf
Re: 792 литра контрафактного алкоголя изъяли на пропускном...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.07.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Скорее всего, по решению суда, 792 литра спирта утилизируют.

Само собой утилизируют
Цитата:
УТИЛИЗАЦИЯ [< лат. utilis полезный] использование, употребление с пользой, переработка.
:lol:
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