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§ NG.kz
Автомобиль перевернулся в ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла неподалеку от ТРЦ "Kostanay Plaza" 10 июля около 17.15. Об этом в редакцию "НГ" сообщил очевидец.
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§ Азамат Лисов
Re: Автомобиль перевернулся в ДТП
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 99
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 10.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо наказать виновного почему светофор весь день не работал, а после аварии заработал
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§ seroff
Автомобиль перевернулся в ДТП
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 10.07.19 - 20:27
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