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§ NG.kz
Войско Чингиз-хана?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай. 9 июля. Kazakhstan Today - Новую систему ответственности представил на встрече с личным составом роты и батальона патрульной полиции начальник Департамента полиции Костанайской области генерал-майор Бекет Аймагамбетов.
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* drakon
Re: Войско Чингиз-хана?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16744
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот где только гражданину,
взять столько денег?
Сразу на Десятерых?... :-o :lol:
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* drakon
Re: Войско Чингиз-хана?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16744
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.07.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот думаю. Иногда лучше, чем - говорить.
Часы - коллекционировать... :lol: :lol: :oops: ;-)
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§ elektron
Re: Войско Чингиз-хана?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3157
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Такая система работы искоренит равнодушие и позволит создать нулевую терпимость к правонарушениям, в том числе и коррупционным", - заявил Б. Аймагамбетов.//

Это как? И так жалуются, то не дозвонишься, то типа не замечают... А теперь вообще всё до одного места будет? :-x
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