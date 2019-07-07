Цитата: Victor Yang:

Вот и приходится сейчас с нуля делать, а рынок уже заполнен и вклиниться тяжело - на это нужно время и немало.

А когда это всё разваливали, ни у кого не возникла мысль - как дальше жить?!Как строить, где работать? Или все думали, что каждый заведёт себе отару овец, табун лошадей, стадо коров и хватит для жизни?!Ты вспомни, что в Аркалыке творилось в начале 2000-х. Когда в подъезде пятиэтажки по 2-3 семьи жило. Что потом вех оставшихся переселили в один микрорайон. Или это тоже люди виноваты, что остались без работы, без средств к существованию? Рассказать тебе историю, как женщина,всю жизнь проработавшая на КЖБИ, которую я знал с пелёнок, умерла на помойке, потому что её выселили из квартиры за долги?