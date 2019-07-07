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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.07.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Никого я не защищаю. Я говорю что проще и быстрее самому свою жизнь устроить, чем митинговать и ничего не делать.

Тут согласен каждый сам кузнец своего счастья.
А как же быть с тем,что зависит не от меня ,а от властей?
Например асфальтирование дорог, прекратить бесполезные и никому не нежные переименования,ущемление русского языка?
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Возможно, если была бы уверенность какая-то - не похерили бы ни КЖБИ, ни КСК, ни хим. завод. А так получилось - приватизировали, распродали и уехали.

А вот с этого места поподробнее - кто это там приватизировал, распродавал и уезжал?! Если можно пофамильно. Мне вот рассказывали, что Химзавод хотели выкупить россияне. Но власти суверенного Казахстана предпочли распилить завод, каких всего два в Союзе было,на металлолом и вывезти всё в Китай. Про Дизельный ты тоже ничего не знаешь? Только благодаря инвестициям из России этот завод не развалился окончательно! Про КСК тоже хотелось бы разобраться, кто там что разваливал. Как и за КЖБИ.И, конечно же, совхозы развалили, судя по твоим словам, уехавшие немцы, русские и т.д.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот и приходится сейчас с нуля делать, а рынок уже заполнен и вклиниться тяжело - на это нужно время и немало.

А когда это всё разваливали, ни у кого не возникла мысль - как дальше жить?!Как строить, где работать? Или все думали, что каждый заведёт себе отару овец, табун лошадей, стадо коров и хватит для жизни?!Ты вспомни, что в Аркалыке творилось в начале 2000-х. Когда в подъезде пятиэтажки по 2-3 семьи жило. Что потом вех оставшихся переселили в один микрорайон. Или это тоже люди виноваты, что остались без работы, без средств к существованию? Рассказать тебе историю, как женщина,всю жизнь проработавшая на КЖБИ, которую я знал с пелёнок, умерла на помойке, потому что её выселили из квартиры за долги?
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§ elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3157
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и подытожу словами Азамата:

Цитата:
Азамат Лисов:
Создайте условия народ сам закроет свои кредиты

:lol:
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