Цитата: Обликоморале: Ну Волк там что то за "Яблоко" говорил, но почему то оно в хвосте российских политических партий плетется. Не доверяют люди? Аааа! весёлый чертенок!

В хорошем смысле этого слова!



Я тут с девушкой из Яблока прямо на Ленинградском проспекте столкнулся катая на вело, она с командой яблочников по своему округу на муниципальные выборы подписи собирала.

Весёлая, озорная, жизнерадостная и очень толковая. Я себе в других партиях таких представить не могу.

Очень хочу на лекции Явлинского, они реально сильные и на них трудно попасть из-за того что студни ведущих вузов занимают буквально любое свободное пространство быстро организуясь.

Будущий цвет нации очень хочет его идеями жить.

Вы сами можете это найти, и Явлинского и Шлоссберга и Вишневского и прочих, но в реальности это сильнее в разы получается.



Так вот скажу вам по секрету в районах центра Москвы, типа Хамовников, за Яблоко настолько сильлные позиции, что вы даже представить себе не можете. В МГУ избирательный участок властям пришлось разбавлять на прошлых всякими способами, иначе там сплошная яблочная страна.

А в районах где селятся приехавшие с регионов в Новой Москве например картина всего только чуть лучше среднего по стране.

Огромная разница в разы. Есть чисто яблочные районы к Хамовникам и МГУ можно добавить ФИЗТЕХ, как и образованный и грамотный Васильевский остров в Питере и хорошая часть петроградской стороны и значительная часть центра, где как другая страна!

Они хорошо понимают разницу между Яблоком и Навальным. Навальный по сути это Лех Валенса из далекого прошлого Польши, которое она уже прошла более 20 лет назад и благополучно из него выросла.

Смотрите смелее в прогрессивный мир! Он гораздо пизитивне и лучше! И тогда вы сами незаметно для себя станете лучше!



Не знаю есть ли в этом рецепт улучшений и в Кустанае? В формировании правильного образованного общества и развитии его идей!



[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 14:29]