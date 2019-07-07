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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 11 из 12«1...9101112»
§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
но в России возможностей больше и у самой России тоже.

Для воровства? Согласен! Вот только закрывают тех, кто не поделился или стал неугоден. А так кинут народу какого-нибудь "стрелочника", типа, "борьба с коррупцией"! Чего только стоят последние аресты в ФСБ! У полковников 12 миллиардов(!) дома лежат!Представить страшно, сколько тогда у генералов...
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты в Курган, Омск, Тюмень заедь. Вот где "ляпота"

Не знаю насчёт Кургана и прочих, мне Самары достаточно. Город строится, квартиру в новостройке можно купить за 900 тысяч. Сейчас ещё программу вводят, "Доступное жильё". А так стоимость квадратного метра 35 тысяч. При этом вся инфраструктура идёт по умолчанию.
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
проездом

Не считается. Поживи там с недельку, Троицк раем покажется.
Как бы вы не хаили Кустанай, а он все же тих тихом преображается. Москва не сразу строилась(цы). Будет и у нас свой Собянин.))
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Сейчас ещё программу вводят

Как "дальневосточный гектар"? :lol:
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§ лимон
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 978
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты в Курган, Омск, Тюмень заедь. Вот где "ляпота"


про Тюмень зря наговариваете, жил неделю в прошлом году, впечатления только положительные от города
а вот про Курган да, я бы еще Орск добавил и Магнитогорск, куда бы переезжать не стал
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
про Тюмень зря наговариваете

Ну может и зря.НО три года назад, что зимой, что летом попадал в непогоду. Дороги ад, окраины как наш "кошмурун" словами СВ в 90-х.
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§ Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10310
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Ну Волк там что то за "Яблоко" говорил, но почему то оно в хвосте российских политических партий плетется. Не доверяют люди?
Аааа! весёлый чертенок! :lol:
В хорошем смысле этого слова! :-)

Я тут с девушкой из Яблока прямо на Ленинградском проспекте столкнулся катая на вело, она с командой яблочников по своему округу на муниципальные выборы подписи собирала.
Весёлая, озорная, жизнерадостная и очень толковая. Я себе в других партиях таких представить не могу.
Очень хочу на лекции Явлинского, они реально сильные и на них трудно попасть из-за того что студни ведущих вузов занимают буквально любое свободное пространство быстро организуясь.
Будущий цвет нации очень хочет его идеями жить.
Вы сами можете это найти, и Явлинского и Шлоссберга и Вишневского и прочих, но в реальности это сильнее в разы получается. :-)

Так вот скажу вам по секрету в районах центра Москвы, типа Хамовников, за Яблоко настолько сильлные позиции, что вы даже представить себе не можете. В МГУ избирательный участок властям пришлось разбавлять на прошлых всякими способами, иначе там сплошная яблочная страна.
А в районах где селятся приехавшие с регионов в Новой Москве например картина всего только чуть лучше среднего по стране.
Огромная разница в разы. Есть чисто яблочные районы к Хамовникам и МГУ можно добавить ФИЗТЕХ, как и образованный и грамотный Васильевский остров в Питере и хорошая часть петроградской стороны и значительная часть центра, где как другая страна!
Они хорошо понимают разницу между Яблоком и Навальным. Навальный по сути это Лех Валенса из далекого прошлого Польши, которое она уже прошла более 20 лет назад и благополучно из него выросла.
Смотрите смелее в прогрессивный мир! Он гораздо пизитивне и лучше! И тогда вы сами незаметно для себя станете лучше!

Не знаю есть ли в этом рецепт улучшений и в Кустанае? В формировании правильного образованного общества и развитии его идей! :-)

[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 14:29]
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§ Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10310
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Будет и у нас свой Собянин.))
Тьфу, тьфу, тьфу! :lol: :lol: :lol:

Неужели так откровенно ужасны изнутри ваши местные (приезжие неиздалека :-) ) жулики, что вы этого обожествленно, не как меньшее зло, а как прямо почти прогресс в мечтах городу желаете? :lol: :lol:
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§ Vital
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7778
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.07.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В троицке щас кризис, они уже как сутки на уголь перешли)))
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§ Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10310
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital: В троицке щас кризис, они уже как сутки на уголь перешли))

В смысде кущать совсем нечего? :lol:
Уголь едят? :lol:
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§ Vital
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7778
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.07.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ааа щас в викепенди прочитал, оказывается их ГРЭС на мазуте и угле сидят. Я так то думал на газе. Дым всегда был белый. Видимо фильтра пора менять им))) :lol:
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11685
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.07.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Разве не Власть, которую ты так рьяно защищаешь

Никого я не защищаю. Я говорю что проще и быстрее самому свою жизнь устроить, чем митинговать и ничего не делать.
Цитата:
Ваш земляк:
Ну а кто виноват в том, что вакансий мало?

Я понятия не имею - ЧТО нужно делать, чтобы привлечь человеческий и финансовый капитал. Если бы имел - уже руководил бы чем-нибудь. Наверное. Японская экономика стала расти через 15 лет после войны - и это считается экономическим чудом. У нас 30 лет - я бы не сказал что совсем на дне - прогресс, по сравнению с 90-ми есть и это глупо отрицать. Ну и, как один из факторов более отсталой экономики по сравнению с Россией, - отсутствие привязанности людей к стране. В 90-е многие русские, немцы и т. д. не ощущал себя частью страны и у многих были мысли - "погонят!" и уезжали. Возможно, если была бы уверенность какая-то - не похерили бы ни КЖБИ, ни КСК, ни хим. завод. А так получилось - приватизировали, распродали и уехали. Вот и приходится сейчас с нуля делать, а рынок уже заполнен и вклиниться тяжело - на это нужно время и немало.
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§ Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10310
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital: Ааа щас в викепенди прочитал, оказывается их ГРЭС на мазуте и угле сидят. Я так то думал на газе. Дым всегда был белый. Видимо фильтра пора менять им))) :lol:

Да, википедия может быть очень полезна.

Но там есть намного интереснее википедийных букв и картинок.

На местном ушатанном старом автовокзале Троицка бедные местные жители за счастье считают продать богатым проезжающим в Кустанай пассажирам пирожки.
Пирожки нужно сказать хорошие и очень недорого.

А проезжающих Кустанайцев считают богачами, ибо больше там никто проезжающий в какие нибуль Парижи, Берлины, Варны, и Карталы пирожки не покупает!
Реально сам видел, как они именно на наш автобус молятся игнорируя соседние районнные и купюрами при подходе нашего пирожковые емкости омахивают на счастье! :-)

Я бы на месте местных акимов собрал средства. Заметьте первый раз не на памятник лошадяки с всадником смотрящих в сторону россии!

Запечатлеть нуно: Богатые пассажиры автобуса Екатеринбург-Кустанай покупают у бедных местных смотрящих подобострастно снизу жителей пирожки с местной картошкой! :lol:
С композицией можно сидьно не заморачиваться, а то опять бабай-сутенёр получится.
Лучше спереть идею у хорошо сделанного памятникаа "троим непьющим" С площади Первоцелинников.
Или сам памятник переделав туда вывезти вместо первоцелинников поставив тот самый автобус. И фигуры продающих пирожики и покупающих вместо забытых первоцелинников.

То, что памятик будет несколько крупнее их автовокзала ничего страшного.

Будет очень хорошая достопримечательность! Может даже Троицк подымется на туристах, ну хоть из Челябинска и Кустаная! :-)

[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 15:46]
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§ Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10310
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
озможно, если была бы уверенность какая-то - не похерили бы ни КЖБИ, ни КСК, ни хим. завод. А так получилось - приватизировали, распродали и уехали. Вот и приходится сейчас с нуля делать, а рынок уже заполнен и вклиниться тяжело - на это нужно время и немало.

Вы опять не в тот чан нырнули!
Сейчас вам придется объяснять какая и с кем была война и почему какие-то страшные силы КСК разбомбили вместе со всеми заводами, а заодно бомбардировками прошлись по детсадам и всем фермам во всех посёлках где до сих пор руины видно даже с орбитальной станции. А фото разрушенных детсадов вам каждый второй напостит.
:lol:
Я вам любезно даже про Троицк написал теплые ламповые строки!
А вы все норовите подставиться загнав себя в чан с отходами.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2116
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В 90-е многие русские, немцы и т. д. не ощущал себя частью страны и у многих были мысли - "погонят!" и уезжали.

А что ты хочешь сказать - не было такого?! Да и сейчас нет-нет и проскальзывают высказывания типа "ещё много у нас говорят на русском", " кому не нравится - езжайте в свою Россию!".Вот кто должен пресекать такие разговоры? Разве не Власть? Ещё раз говорю - с удовольствием бы вернулся обратно, но такие высказывания настораживают. Как и все эти переименования, разговоры о колониализме и геноциде. Сам вот почему собираешься уехать?
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