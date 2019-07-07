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Victor Yang:
озможно, если была бы уверенность какая-то - не похерили бы ни КЖБИ, ни КСК, ни хим. завод. А так получилось - приватизировали, распродали и уехали. Вот и приходится сейчас с нуля делать, а рынок уже заполнен и вклиниться тяжело - на это нужно время и немало.
Вы опять не в тот чан нырнули!
Сейчас вам придется объяснять какая и с кем была война и почему какие-то страшные силы КСК разбомбили вместе со всеми заводами, а заодно бомбардировками прошлись по детсадам и всем фермам во всех посёлках где до сих пор руины видно даже с орбитальной станции. А фото разрушенных детсадов вам каждый второй напостит.
Я вам любезно даже про Троицк написал теплые ламповые строки!
А вы все норовите подставиться загнав себя в чан с отходами.