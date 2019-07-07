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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36186
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
но в России возможностей больше и у самой России тоже.

Для воровства? Согласен! Вот только закрывают тех, кто не поделился или стал неугоден. А так кинут народу какого-нибудь "стрелочника", типа, "борьба с коррупцией"! Чего только стоят последние аресты в ФСБ! У полковников 12 миллиардов(!) дома лежат!Представить страшно, сколько тогда у генералов...
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты в Курган, Омск, Тюмень заедь. Вот где "ляпота"

Не знаю насчёт Кургана и прочих, мне Самары достаточно. Город строится, квартиру в новостройке можно купить за 900 тысяч. Сейчас ещё программу вводят, "Доступное жильё". А так стоимость квадратного метра 35 тысяч. При этом вся инфраструктура идёт по умолчанию.
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
проездом

Не считается. Поживи там с недельку, Троицк раем покажется.
Как бы вы не хаили Кустанай, а он все же тих тихом преображается. Москва не сразу строилась(цы). Будет и у нас свой Собянин.))
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Сейчас ещё программу вводят

Как "дальневосточный гектар"? :lol:
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§ лимон
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 978
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты в Курган, Омск, Тюмень заедь. Вот где "ляпота"


про Тюмень зря наговариваете, жил неделю в прошлом году, впечатления только положительные от города
а вот про Курган да, я бы еще Орск добавил и Магнитогорск, куда бы переезжать не стал
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
про Тюмень зря наговариваете

Ну может и зря.НО три года назад, что зимой, что летом попадал в непогоду. Дороги ад, окраины как наш "кошмурун" словами СВ в 90-х.
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* Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


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Сообщений: 10306
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Ну Волк там что то за "Яблоко" говорил, но почему то оно в хвосте российских политических партий плетется. Не доверяют люди?

Аааа! весёлый чертенок! :lol: В хорошем смысле этого слова!
Я тут с девушкой из Яблока прямо на Ленинградском проспекте столкнулся, она с командой яблочников по своему округу на муниципальные выборы подписи собирала. Весёлая, озорная, жизнерадостная и очень толковая. Я себе в других партиях таких представить не могу.
Очень хочу на лекции Явлинского, они реально сильные и на них трудно попасть из-за того что студни ведущих вузов занимают буквально любое свободное пространство быстро организуясь.
Будущий цвет нации очень хочет его идеями жить.
Вы сами можете это найти, и Шлоссберга и Вишневского и прочих, но в реальности это сильнее в разы получается. :-)
Так вот скажу вам по секрету в районах Москвы за Яблоко настолько сильлные позиции, что вы даже представить себе не можете. В МГУ избирательный участок властям пришлось разбавлять на прошлых всякими способами, иначе там сплошная яблочная страна.
Как и ФИЗТЕХ, как и образованный и грамотный Васильевский остров в Питере и хорошая часть петроградской стороны и значительная часть центра, где как другая страна!

Смотрите смелее в прогрессивный мир! Он гораздо пизитивне и лучше! И тогда вы сами незаметно для себя станете лучше!

Не знаю есть ли в этом рецепт улучшений и в Кустанае? В формировании правильного образованного общества и развитии его идей! :-)
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* Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10306
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Будет и у нас свой Собянин.))
Тьфу, тьфу, тьфу! :lol: :lol: :lol:

Неужели так откровенно ужасны изнутри ваши местные (приезжие неиздалека :-) ) жулики, что вы этого обожествленно, не как меньшее зло, а как прямо почти прогресс в мечтах городу желаете? :lol: :lol:
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