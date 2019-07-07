Цитата: Обликоморале: Ну Волк там что то за "Яблоко" говорил, но почему то оно в хвосте российских политических партий плетется. Не доверяют люди?

Аааа! весёлый чертенок! В хорошем смысле этого слова!

Я тут с девушкой из Яблока прямо на Ленинградском проспекте столкнулся, она с командой яблочников по своему округу на муниципальные выборы подписи собирала. Весёлая, озорная, жизнерадостная и очень толковая. Я себе в других партиях таких представить не могу.

Очень хочу на лекции Явлинского, они реально сильные и на них трудно попасть из-за того что студни ведущих вузов занимают буквально любое свободное пространство быстро организуясь.

Будущий цвет нации очень хочет его идеями жить.

Вы сами можете это найти, и Шлоссберга и Вишневского и прочих, но в реальности это сильнее в разы получается.

Так вот скажу вам по секрету в районах Москвы за Яблоко настолько сильлные позиции, что вы даже представить себе не можете. В МГУ избирательный участок властям пришлось разбавлять на прошлых всякими способами, иначе там сплошная яблочная страна.

Как и ФИЗТЕХ, как и образованный и грамотный Васильевский остров в Питере и хорошая часть петроградской стороны и значительная часть центра, где как другая страна!



Смотрите смелее в прогрессивный мир! Он гораздо пизитивне и лучше! И тогда вы сами незаметно для себя станете лучше!



Не знаю есть ли в этом рецепт улучшений и в Кустанае? В формировании правильного образованного общества и развитии его идей!