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§ NG.kz
Зачем кронируют лиственницы?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36186
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На обрезку лиственниц по пр. Абая 10 июля в редакцию "НГ" пожаловались сразу несколько читателей. И прислали фото.
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§ лимон
Зачем кронируют лиственницы?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 978
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скажут каникулы, детей не видно, и продолжат обрезку зелени, только теперь не сверху, а снизу :-x
на прошлой недели напротив музыкальной школы по ул.Пушкина сосны обрезали с автовышки

[Исправлено: лимон, 10.07.2019 - 17:12]
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