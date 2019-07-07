Цитата: Vital:

Если ты путевый и не пьющий сварщик, электрик, мебельщик, механизатор-хлебороб, моторист, слесарь и даже грузчик ( лично знаю пару таких которые в месяц по 400 штук рубят.) Будешь в золоте весь ходить если ты профи в своём деле.

Меня подвозили недавно водители профи.

Туда от Еманжелинска застопил микроавтобус почти пустой, одна женщина ехала с тремя детьми в Кустанай. Мотается этот водитель профи сутками напролет, (ездил и на грузовике и мир видел) сейчас на маленьком фольксвагене очень стараясь все возиожности использовать чтоб выспаться и не заснуть за рулём. Спит урывками, часто приехав глубоко ночью выезжает рано утром. Каждое прохождение границы практически ругань, скандалы когда детей везет и объезжает дикие очереди на жаре без туалетов.

По дороге испросил разрешения проезжая Южноуральск (женщина ехала за деньги) остановиться и купить Йогуртов в супермаркете Южноуральска, потому как в Казахстане они низкого качества и ребенка совсем маленького, лучше кормить российскими, проблем не будет.

Купил пакет полный детского питания.

Это наглядно было о вопросах производства.

Неужели невозможно наладить даже это?

Въехав в Кустанай в полночь, как в полуброшенную деревню попали.

Освещение было только местами на улицах, на некоторых оно пропало.

Искали адрес куда разгрузить женщину с детьми и сумками в конце Абая.

Все улицы были ископаны, освещения нет, знаков нет, Проездов не оставалось вообще, крутились долго, водитель абсолютно местный кустанайский, по дороге чуть не вляпались в огромный выкорчеванны пень, брошенный на темной дороге без всякого освещения. Такого борделя я еще не видел.



Все дальнобойщики встреченные в поездке мечтали накопить и в РФ уехать. (в том числе люди с большим опытом, от Ирана и до Франции ходившие) Я удивлен был, что они ярко и намного лучше высказывались о жизни в кабине грузовика в РФ. Даже эта собачья жизнь в условиях грузовика, законов и далеко не европейских или американских условий езды в РФ им раем казалась, как и жизнь в целом в российских городах.



Кто виноват в том, что легко можно было сделать из уютных городов Казахстана очень удобные и качественные для проживания с высоким качеством жизни, а вместо этого разруха, казнокрадство, повальная деградация, полное отсутствие качества жизни??



[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 13:04]



[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 13:16]