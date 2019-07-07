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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 10 из 11«1...891011»
§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36186
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11684
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.07.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Внимание, вопрос - а зачем тогда вообще надо было делать этот самый завод, тратить деньги (наверняка бюджетные

С чего они бюджетные? Я понятия не имею - какие выкладки были тогда у открывших этот завод.
Цитата:
Ваш земляк:
Как я уже писал раньше - предлагали работу за 100-150 тысяч. Я поинтересовался у одноклассника, стОит ли переезжать. Он ответил:"Не вздумай!".

А самому прикинуть - разделить на 6 и ответить на вопрос себе - стал бы у себя за эту сумму работать? Ещё и переезд тоже дополнительные расходы.
Цитата:
Маркс:
Договариваться нужно уметь на профессиональной основе.

Ага - бюджетникам в счёт зарплаты давать некачественную продукцию, как Ленинский Путь впаривают? Если продукция не будет пользоваться спросом, при этом инвестор в своих расчётах не видит выгоды - сколько угодно можно уговаривать, но производства не будет.
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* Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


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Сообщений: 10306
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если ты путевый и не пьющий сварщик, электрик, мебельщик, механизатор-хлебороб, моторист, слесарь и даже грузчик ( лично знаю пару таких которые в месяц по 400 штук рубят.) Будешь в золоте весь ходить если ты профи в своём деле.

Меня подвозили недавно водители профи.
Туда от Еманжелинска застопил микроавтобус почти пустой, одна женщина ехала с тремя детьми в Кустанай. Мотается этот водитель профи сутками напролет, (ездил и на грузовике и мир видел) сейчас на маленьком фольксвагене очень стараясь все возиожности использовать чтоб выспаться и не заснуть за рулём. Спит урывками, часто приехав глубоко ночью выезжает рано утром. Каждое прохождение границы практически ругань, скандалы когда детей везет и объезжает дикие очереди на жаре без туалетов.
По дороге испросил разрешения проезжая Южноуральск (женщина ехала за деньги) остановиться и купить Йогуртов в супермаркете Южноуральска, потому как в Казахстане они низкого качества и ребенка совсем маленького, лучше кормить российскими, проблем не будет.
Купил пакет полный детского питания.
Это наглядно было о вопросах производства.
Неужели невозможно наладить даже это?
Въехав в Кустанай в полночь, как в полуброшенную деревню попали.
Освещение было только местами на улицах, на некоторых оно пропало.
Искали адрес куда разгрузить женщину с детьми и сумками в конце Абая.
Все улицы были ископаны, освещения нет, знаков нет, Проездов не оставалось вообще, крутились долго, водитель абсолютно местный кустанайский, по дороге чуть не вляпались в огромный выкорчеванны пень, брошенный на темной дороге без всякого освещения. Такого борделя я еще не видел.

Все дальнобойщики встреченные в поездке мечтали накопить и в РФ уехать. (в том числе люди с большим опытом, от Ирана и до Франции ходившие) Я удивлен был, что они ярко и намного лучше высказывались о жизни в кабине грузовика в РФ. Даже эта собачья жизнь в условиях грузовика, законов и далеко не европейских или американских условий езды в РФ им раем казалась, как и жизнь в целом в российских городах.

Кто виноват в том, что легко можно было сделать из уютных городов Казахстана очень удобные и качественные для проживания с высоким качеством жизни, а вместо этого разруха, казнокрадство, повальная деградация, полное отсутствие качества жизни??

[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 13:04]

[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 13:16]
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11684
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.07.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да просто работу искал, на hh.ru резюме выложил. В Кустанай звали, эту сумму озвучивали (ну люблю я Кустанай!), в Алматы звали, правда, з/плату не озвучивали, по результатам собеседования.

В России в одном миллионнике вакансий больше чем во всём Казахстане.
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§ Vital
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7775
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.07.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
У меня родственник, молодой, крепкий, выносливый тоже клюнул на эту работу. Красивые бусики и новые, свеженькие, катайся не хочу. Через 4 дня сбежал. Говорит это пипец какой то. В 2 ночи приезжаешь домой, а в 4 утра уже людей по городу собираешь. Какая тут нафиг безопасность. :-o :-o :-o это походу до первой страшной аварии, потом ими сразу займутся МВД.
П. С Ребята я не стук, я вас может спасаю от такой катарги. А может чьи то жизни если вами займутся. Там же дети тоже ездят.
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* Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10306
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Через 4 дня сбежал. Говорит это пипец какой то. В 2 ночи приезжаешь домой, а в 4 утра уже людей по городу собираешь. Какая тут нафиг безопасность.

И называют себя практически жителями Челябинска иронично. Потому как спать могут нормально только там. выспаться в Кустанае не получается, приезд в Кустанай поздно из-за дурацкой границы, которая выматывает больше дороги, заправить, помыть если надо и людей собирать, на сон 2-4 в лучшем случае 6 часов. Счастье, только если рано в Челябу приедут, высадаят людей и вот тут можно вечер и до утра отоспаться.
В эту кабалу попадают только из-за высокой цены этой поездки, если детей подниаать нужно или очень накопить мечтают и уехать в благополучном месте жить и работать.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В России в одном миллионнике вакансий больше чем во всём Казахстане.

В итоге и уехал в Самару. Ну а кто виноват в том, что вакансий мало? Разве не Власть, которую ты так рьяно защищаешь? Разве она не смогла за всё это время создать такие условия, чтобы люди не уезжали из страны, чтобы создавались рабочие места, чтобы люди не выходили на эти самые митинги?!
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


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Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие россияне. Я понимаю когда из-за далёкого бугра пальцы веером крутят, но вам-то с какого перепугу пытаться нам что-то доказывать и рассказывать. У вас что положение намного лучше нашего ? Свобода митингов, развитая демократия, экономика как паровоз вперед летит? Может сначала у себя там порядок наведете, а мы на примере старшего брата следом пойдём за вами. А то только одни претензии к нам, а дельных предложений не видно и не слышно. :lol:
Ну Волк там что то за "Яблоко" говорил, но почему то оно в хвосте российских политических партий плетется. Не доверяют люди? 8-)
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
как в полуброшенную деревню попали.

А ты в Курган, Омск, Тюмень заедь. Вот где "ляпота" :lol:
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
уехал в Самару.

А там АВТОВАЗ на два месяца прикрыли. Не ты порчу навел? :lol:
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дорогие россияне. Я понимаю когда из-за далёкого бугра пальцы веером крутят, но вам-то с какого перепугу пытаться нам что-то доказывать и рассказывать. У вас что положение намного лучше нашего ? Свобода митингов, развитая демократия, экономика как паровоз вперед летит?

Да ничем от казахстанской жизнь не отличается! Вот это-то и раздражает!Двадцать лет уже один и тот же у власти, никакого просвета, промышленность только на бумаге развивается. Я уехал из небольшого районного городка только потому, что работы нет. Почти все ездят по вахтам, за последние пять лет город вообще стал умирать. Вот только миллионники и живут. Но разве это нормально?!
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Цитата:
Ваш земляк:

А вы Леху донатите или нет? :lol:
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§ Обликоморале
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6196
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Но разве это нормально?!

Конечно нет, но в России возможностей больше и у самой России тоже.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну Волк там что то за "Яблоко" говорил, но почему то оно в хвосте российских политических партий плетется. Не доверяют люди?

А что Явлинский может предложить?! Очередное бла-бла-бла?! Мне вот Навальный нравится. Хоть и говорят, что его используют только для подковёрной борьбы элит да для слива компромата, но он хоть что-то пытается сделать! Но к власти его не допустят. А так вся эта едросовская шайка вконец обнаглела.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А вы Леху донатите или нет?

Кто бы меня продонатил...
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* Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10306
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.07.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты в Курган, Омск, Тюмень заедь. Вот где "ляпота"

Были в Тюмени, проездом из Новосибирска в Ёбург. В новом микрорайоне у новой объездной, там как новостойки Москвы уже. Кустанайских куча целая в этих новых районах тюмени живет уже переехавших. Там уже район в филиал кустаная можно переименовать если бы окружающая действительность и гипермаркеты не были похожи на новостройки новой Москвы! :-)
Жильё доступнее Челябинска. Новое, и работать в Тюмень едут с соседних регионов, уровень зарплат выше.
:-)
Нуно было Троицк приводить в пример - там реальная попа! Хотя с чем и кому сравнивать, приехавшим с кошмаруна все супер будет может быть в сравнении! Это дело такое сугубо личных восприятий, когда черная дыра может раем показаться после годов прозябания в ещё большей дыре!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 10.07.2019 - 13:53]
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