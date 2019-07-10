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§ NG.kz
Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 10 июля, на внеочередной сессии депутаты областного маслихата одобрили уточнение бюджета на 2019-2021 годы. Акимат области предложил им утвердить распределение более 2 млрд тенге бюджетных средств.
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§ Тот самый
Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.07.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самим бы кто помог.

Тротуар сделайте наконец по Жастар (генерала Арыстанбекова которая), строительство микрорайона давно закончилось, а люди все так и скачут по глиняным кучам, оставшимся от строительства коттеджей.

Между 16й школой и 8м детсадом стоянку сделайте нормальную. Машины ставят прямо в лужи, потом растаскивают эту грязь по дороге.

[Исправлено: Тот самый, 10.07.2019 - 13:23]
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