Тот самый Экономию бюджета в Костанайской области перераспределили в пользу Арыси, сельского водоснабжения и строительства коммуникаций #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 131

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:22 Самим бы кто помог.



Тротуар сделайте наконец по Жастар (генерала Арыстанбекова которая), строительство микрорайона давно закончилось, а люди все так и скачут по глиняным кучам, оставшимся от строительства коттеджей.



Между 16й школой и 8м детсадом стоянку сделайте нормальную. Машины ставят прямо в лужи, потом растаскивают эту грязь по дороге.



[Исправлено: Тот самый, 10.07.2019 - 13:23]