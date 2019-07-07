Цитата: Добринцофф:

Это наверно не для Казахстана написано. У нас тут больше половины самозанятых ,то-есть предприниматели,за годы независимости ко всему привыкли.

Ну Вы-то хоть не смешивайте в кучу предпринимателей и самозанятых. Или по-Вашему можно считать предпринимателем любого оторвавшиго задницу от кровати, чтобы дойти до тарелки с жратвой? Тогда уж считайте предпринимателями ворюг-грабителей и бомжей, ковыряющихся в мусорных баках. А уж если добавить в предприниматели дачников, выращивающих лучок и клубнику, то у нас плюнь и попадешь в предпринимателя.



Надеюсь, себя-то Вы не считаете предпринимателем, входящим в 7 процентов? Ведь Вы типичный представитель семейства самозанятых, разгружающих на складской арбузы и мотающихся по городу в качестве поставщика самому себе. Открою секрет, что гордое звание ИП присваивается только для того, чтобы содрать побольше налогов. В статье, указанной таноми52, речь идет о реальных предпринимателях, а не о старушках, торгующих на остановках семечками.