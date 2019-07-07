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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36183
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ таноми52
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.07.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да откуда 2 миллиона-то? 2 миллиона самозанятых (читай - незарегистрированных предпринимателей) из них только 10% - непродуктивно занятых, то есть 200 тысяч. Ссылку на Форбс я приводил.



Не уподобляйтесь одному тут известному персонажу в розовых очках!
Есть у меня несколько знакомых, по мнению властей "успешно занятых", перебивающихся с хлеба на воду, которые бы с радостью бросили эту "занятость", да некуда податься.
Но даже 442,5 тыс. официально безработных плюс 200 000 "непродуктивных" - этого мало на "10 млн экономически активного населения"?
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11680
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.07.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
этого мало на "10 млн экономически активного населения"?

Нормальный показатель. Причём в некоторых регионах ещё и дефицит есть. Работать, если есть сильное желание, можно. Если такового нет - можно поныть и помитинговать.
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§ Маркс
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.07.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это наверно не для Казахстана написано. У нас тут больше половины самозанятых ,то-есть предприниматели,за годы независимости ко всему привыкли.

Ну Вы-то хоть не смешивайте в кучу предпринимателей и самозанятых. Или по-Вашему можно считать предпринимателем любого оторвавшиго задницу от кровати, чтобы дойти до тарелки с жратвой? Тогда уж считайте предпринимателями ворюг-грабителей и бомжей, ковыряющихся в мусорных баках. А уж если добавить в предприниматели дачников, выращивающих лучок и клубнику, то у нас плюнь и попадешь в предпринимателя.

Надеюсь, себя-то Вы не считаете предпринимателем, входящим в 7 процентов? Ведь Вы типичный представитель семейства самозанятых, разгружающих на складской арбузы и мотающихся по городу в качестве поставщика самому себе. Открою секрет, что гордое звание ИП присваивается только для того, чтобы содрать побольше налогов. В статье, указанной таноми52, речь идет о реальных предпринимателях, а не о старушках, торгующих на остановках семечками.
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§ Маркс
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.07.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если бы у нас был такой уровень безработицы - преступность бы цвела и пахла,так как именно люди способные на преступления, оказываются в первых рядах уволенных.

У нас не безработица, у нас вялотекущая деятельность, которая не дает помереть от голода, но и не дает возможности отбросить мысли о завтрашнем дне. А дно неумолимо приближается, потому что нет стабильности. Человек может привыкнуть к любым условиям, но для этого нужны правила игры, которые не будут меняться.

Преступность начнет цвести тогда, когда правила уже невозможно будет выполнять и вместо правил придет воровской закон. И опять начнется попытка восстановить стабильность с его помощью, потому что в беспределе жить невозможно.
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§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


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Сообщений: 6615
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.07.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Надеюсь, себя-то Вы не считаете предпринимателем, входящим в 7 процентов? Ведь Вы типичный представитель семейства самозанятых, разгружающих на складской арбузы и мотающихся по городу в качестве поставщика самому себе.

Позвольте я всё таки запишу себя в в те самые 10% которые со слов Таноми могут стать предпринимателями,как никак у меня 6 человек работают и их благосостояние напрямую зависит от того насколько успешно я буду разгружать арбузы и мотаться по городу ,ну и уплата налогов само собой. ;-)
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§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6615
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.07.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
В статье, указанной таноми52, речь идет о реальных предпринимателях, а не о старушках, торгующих на остановках семечками.

Человек который ранее работал на фирме по сборке мебели,теперь открыл свой цех,сам ездит на замеры,сам ездит на закуп материалов,сам производит мебель ,он считается предпринимателем?
Человек который работал на СТО ,теперь построил своё ,взял помощника и работает сам на себя ,он предприниматель?
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§ Butch
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Butch


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Сообщений: 57
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.07.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

О! Безусловно! Хотелось убедиться в том, что Ваше заявление не является "научно-доказанным фактом истирания асфальта шипами" :-) Правда ссылка, к сожалению, не привела меня к источнику
"page not found".
Поскольку я осознал что господину elektron-у задавать вопросы смысла не имеет обращусь к Вам.
Суммарно 600 тысяч человек имеющих обозначенные характеристики относительно 10 млн это не сказать чтобы устрашающе, скорее неприятно. Тем не менее что по Вашему мнению должны сделать органы государственного управления для того чтобы решить эту проблему. По возможности приведите конкретные необходимые действия. Благодарю.
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§ Butch
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.07.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Конечно же предприниматель. В той же статье, удалось её таки прочесть, за исходное взято определение предпринимателя. Основываясь на нём под понятие подпадает и бабушка с семечками и в какой-то мере бомж в сфере частичной сортировки отходов. Однако "лучок" на даче, не есть предпринимательство до тех пор, пока продукт труда, или же сам объект над которым производятся операции труда используются субъектом, этот труд вложившим, в его конечном виде для удовлетворения собственных потребностей. Вот вырастить и продать, или обменять на другой продукт труда уже будет предпринимательством, да и то, нужно ещё включить сюда ограничение в виде вероятности понести убытки от невозможности реализовать продукт. То есть принципиальна сама цель деятельности.
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§ Маркс
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.07.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Человек который работал на СТО ,теперь построил своё ,взял помощника и работает сам на себя ,он предприниматель?

Нет, конечно! Вы опять привели примеры типичных самозанятых. Предприниматель - это Генри Форд, который построил империю народных автомобилей, создал конвейерное производство, основал систему СТО, на которых потом стали работать самозанятые.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2101
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Нет, конечно! Вы опять привели примеры типичных самозанятых.

Это называется "подмена понятия".
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2101
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я этого не говорил.

Но зато, на пару с Янгом, утверждал, что любые митинги - зло!
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§ Vital
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7772
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.07.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Человек которому приносят на блюдце огромные бюджетные деньги на строительство дорог,фасадов. Можно его считать предпринимателем? он имеет большой гараж крузоков, целую империю разной хоть и старой дорожной техники и много рабочих. ;-)
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11680
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Янгом, утверждал, что любые митинги -

Ты, похоже, и читать не умеешь? Злом я называл агрессивные митинги с невнятными требованиями. Даже на Майдане требования были более конкретными - хотим в ЕС. И даже добились своего. А вот стоила ли овчинка выделки - боооольшой вопрос. Наши весной орали - шал, уходи! Шал ушёл. Чем опять недовольны? То что происходит - бред, а не митинги. И цель конкретно у этих митингов отличная от желания улучшить жизнь гражданам.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2101
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
шал, уходи! Шал ушёл

Тебе самому не смешно?!
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2101
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.07.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
любые митинги - Ты, похоже, и читать не умеешь? Злом я называл агрессивные митинги с невнятными требованиями

Любые митинги против Власти.
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