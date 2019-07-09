Цитата: Butch: Прошу прощения. Действительно ошибся в терминологии. Конечно же технологическая. Однако из Вашего поста, очевидно, проблема в заказчике. Просто я против огульного обвинения всех и вся без разбора фактов.



Согласен, насчёт огульности. Я выше указал, что проектная организация здесь не при чём. Граница основных работ по проекту за примыканием ул. Абая, там где по проекту заканчивается тротуар, далее в сторону МК-58 проектом было предусмотрена полоса отгона 30 м для перехода ул. Энергетиков из реконструируемых габаритов в фактически существующие.

На рисунке видно, где по проекту заканчивается реконструкция.



Вот дальше Тарасов&Ко пошли на самоуправство.



Цитата: Butch: Почему я предположил что это технологичка? Очевидно же что делать такой тротуар это бред

Вот как раз это и есть тротуар на фото и видео, а не технологическая полоса. Это тротуар в продолжении тротуара предусмотренного проектом на примыкания ул. Абая.

Технологическая полоса (в проекте она шириной 60 см) устраивается где по краю проезжей части где прилегает грунтовая часть улицы.

Там где тротуары примыкают к проезжей части, технологической полосы соответственно нет.

Хотели сделать хорошее дело, устроить тротуар, но водосброс не перекрыли какой-либо тротуарной плитой. И самое главное, почему изначально в техническом задании для проектировщиков Заказчик не предусмотрел границы реконструкции дальше до того места где фактически закончили реконструкцию?