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§ NG.kz
Троутар - для людей?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В п. Геофизик на ул. Энергетиков сделали тротутар. Но он вызывает вопросы у местных жителей. В тротуаре предусмотрен слив, для отвода воды с дороги, но не предусмотрели способов миновать этот слив для пешеходов.
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§ ГИП
Троутар - для людей?
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 09.07.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Или это абсолютная некомпетентность всех, начиная от проектировщиков, и заканчивая приемкой, либо это настолько беспринципные распильщики орудуют


Граница работ по устройству тротуара, согласно проекта по "Реконструкции ул.Энергетиков от Рудненской трассы до ул.Абая п.Амангельды г.Костанай" (положительное заключение №12-0361/17 от 13.07.2017г. филиала РГП «Госэкспертиза» по Костанайской области) заканчивается на примыкании с ул. Абая.
Как раз на примыкании с ул. Абая тротуар расположен вдоль кромок закругления проезжей части. Далее участок тротуара, как указан на видео, вдоль территории бывшей СевКазГеологии (справа) до бывшего разворотного места маршрута автобуса №18 (до съезда на территорию МК-58) – это уже дополнительные работы при реконструкции, не предусмотренные проектной документацией. И это как раз тротуар, а не какая-либо техническая полоса вдоль края проезжей части по некой вероятности от помощника акимата Butch (типа простынкина).

Проектом реконструкции ул.Энергетиков не предусмотрено ни каких широких технических полос вдоль края проезжей части, имеется только технологическая полоса вдоль бордюра на краю проезжей части шириной 60 сантиметров (!). Понятно, что Заказчик решил доустроить тротуар от ул. Абая дальше по ул. Энергетиков. Не понятно почему изначально в проекте этого предусмотреть не захотел?

А вот на тротуаре, на месте водосброса с проезжей части, вполне возможно было бы положить небольшую по толщине и размерам ж/б плиту. Габариты плиты по ширине - от внешнего края тротуара и до установленного ограждения перильного типа. Расстояния от имеющегося ограждения и до кромки проезжей части предостаточно, чтобы обеспечить отвод воды под устраиваемой тротуарной ж/б плитой над водосбросом, только иногда нужно будет прочищать такой водосброс от возможного мусора.


План ул. Энергетиков, снизу слева - рудненская трасса, сверху справа - ул. Абая.

[Исправлено: ГИП, 09.07.2019 - 13:55]
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§ Козлов я
Re: Троутар - для людей?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и оно - дерево! Кого ж на него посадят? Оно же памятник!
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§ drakon
Троутар - для людей?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16742
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А столб, с подпоркой, тоже - памятник?... :lol: :oops: :-P
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§ maxsaf
Троутар - для людей?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.07.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я такие стулья и кресла видел во многих местах. Садитесь и фоткаетесь на память, все просто :-)
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§ Butch
Re: Троутар - для людей?
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.07.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:

Прошу прощения. Действительно ошибся в терминологии. Конечно же технологическая.
Однако из Вашего поста, очевидно, проблема в заказчике. Просто я против огульного обвинения всех и вся без разбора фактов. Почему я предположил что это технологичка? Очевидно же что делать такой тротуар это бред и я не знаю таких проектировщиков, которые бы могли нарисовать ЭТО. И даже если и нарисовали по недосмотру, подрядчики не настолько безответственны чтобы не указать на ошибку.
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§ drakon
Троутар - для людей?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16742
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Садитесь и фоткаетесь на память, все просто :-)

Слушай, а как на него - залезть?... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Троутар - для людей?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.07.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это тротуар или технологическая дорожка? Если второе, то какой в ней смысл, если ни пройти ни проехать? :-)
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§ maxsaf
Троутар - для людей?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.07.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слушай, а как на него - залезть?..

Один лезет, второй помогает, третий фоткает, весело же ))
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§ elektron
Троутар - для людей?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3155
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.07.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Один лезет, второй помогает, третий фоткает, весело же ))

При данном раскладе, повышенная опасность, что могут приехать и забрать. :lol: 8-)
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§ ГИП
Троутар - для людей?
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 09.07.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch: Прошу прощения. Действительно ошибся в терминологии. Конечно же технологическая. Однако из Вашего поста, очевидно, проблема в заказчике. Просто я против огульного обвинения всех и вся без разбора фактов.


Согласен, насчёт огульности. Я выше указал, что проектная организация здесь не при чём. Граница основных работ по проекту за примыканием ул. Абая, там где по проекту заканчивается тротуар, далее в сторону МК-58 проектом было предусмотрена полоса отгона 30 м для перехода ул. Энергетиков из реконструируемых габаритов в фактически существующие.
На рисунке видно, где по проекту заканчивается реконструкция.

Вот дальше Тарасов&Ко пошли на самоуправство.

Цитата:
Butch: Почему я предположил что это технологичка? Очевидно же что делать такой тротуар это бред

Вот как раз это и есть тротуар на фото и видео, а не технологическая полоса. Это тротуар в продолжении тротуара предусмотренного проектом на примыкания ул. Абая.
Технологическая полоса (в проекте она шириной 60 см) устраивается где по краю проезжей части где прилегает грунтовая часть улицы.
Там где тротуары примыкают к проезжей части, технологической полосы соответственно нет.
Хотели сделать хорошее дело, устроить тротуар, но водосброс не перекрыли какой-либо тротуарной плитой. И самое главное, почему изначально в техническом задании для проектировщиков Заказчик не предусмотрел границы реконструкции дальше до того места где фактически закончили реконструкцию?
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§ maxsaf
Троутар - для людей?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2202
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.07.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
При данном раскладе, повышенная опасность, что могут приехать и забрать.

По трое не собираться? :lol:
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§ alex_60
Троутар - для людей?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3860
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.07.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а как на него - залезть?...

В Дубне стул высотой 9,5 метра.
Спроси СВ, он на нем сидел?
Думаю нет.
Без альпинистской подготовки и снаряжения
Залезть и посидеть вряд ли получится.

[Исправлено: alex_60, 09.07.2019 - 21:33]
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§ elektron
Троутар - для людей?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3155
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.07.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Опять чужие фразы крадёшь! :-o :lol:
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