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§ NG.kz
Жмемся мы друг к дружке - особенности костанайской парковки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото необычной парковки, сделанное вечером 8 июля во дворе дома по адресу Абая 26, в редакцию "НГ" прислала читательница.
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§ лимон
Re: Жмемся мы друг к дружке - особенности костанайской парковки
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 976
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.07.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
парковались по звуку видимо
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§ seroff
Re: Жмемся мы друг к дружке - особенности костанайской парковки
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 256
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 09.07.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так чепырка росучёт,а им закон не писан.
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