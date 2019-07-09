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§ NG.kz
Троутар - для людей?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В п. Геофизик на ул. Энергетиков сделали тротутар. Но он вызывает вопросы у местных жителей. В тротуаре предусмотрен слив, для отвода воды с дороги, но не предусмотрели способов миновать этот слив для пешеходов.
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§ ГИП
Троутар - для людей?
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 09.07.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Или это абсолютная некомпетентность всех, начиная от проектировщиков, и заканчивая приемкой, либо это настолько беспринципные распильщики орудуют


Граница работ по устройству тротуара, согласно проекта по "Реконструкции ул.Энергетиков от Рудненской трассы до ул.Абая п.Амангельды г.Костанай" (положительное заключение №12-0361/17 от 13.07.2017г. филиала РГП «Госэкспертиза» по Костанайской области) заканчивается на примыкании с ул. Абая.
Как раз на примыкании с ул. Абая тротуар расположен вдоль кромок закругления проезжей части. Далее участок тротуара, как указан на видео, вдоль территории бывшей СевКазГеологии (справа) до бывшего разворотного места маршрута автобуса №18 (до съезда на территорию МК-58) – это уже дополнительные работы при реконструкции, не предусмотренные проектной документацией. И это как раз тротуар, а не какая-либо техническая полоса вдоль края проезжей части по некой вероятности от помощника акимата Butch (типа простынкина).

Проектом реконструкции ул.Энергетиков не предусмотрено ни каких широких технических полос вдоль края проезжей части, имеется только технологическая полоса вдоль бордюра на краю проезжей части шириной 60 сантиметров (!). Понятно, что Заказчик решил доустроить тротуар от ул. Абая дальше по ул. Энергетиков. Не понятно почему изначально в проекте этого предусмотреть не захотел?

А вот на тротуаре, на месте водосброса с проезжей части, вполне возможно было бы положить небольшую по толщине и размерам ж/б плиту. Габариты плиты по ширине - от внешнего края тротуара и до установленного ограждения перильного типа. Расстояния от имеющегося ограждения и до кромки проезжей части предостаточно, чтобы обеспечить отвод воды под устраиваемой тротуарной ж/б плитой над водосбросом, только иногда нужно будет прочищать такой водосброс от возможного мусора.


План ул. Энергетиков, снизу слева - рудненская трасса, сверху справа - ул. Абая.

[Исправлено: ГИП, 09.07.2019 - 13:55]
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§ Козлов я
Re: Троутар - для людей?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и оно - дерево! Кого ж на него посадят? Оно же памятник!
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§ drakon
Троутар - для людей?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16741
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А столб, с подпоркой, тоже - памятник?... :lol: :oops: :-P
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