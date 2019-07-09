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§ NG.kz
Быстро ямы роются, да долго асфальт восстанавливается
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хвала акиматовским богам! Аллилуйя, Слава КПСС и Рухани жангыру! Я даже не знаю с какими междометьями подбрасывать вверх головной убор… Более пяти лет понадобилось чиновникам, коммунальщикам и дорожникам, чтобы прозреть и восстановить украденную у пешеходов дорогу.
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§ arman_kst
Re: Быстро ямы роются, да долго асфальт восстанавливается
arman_kst


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Сообщений: 295
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.07.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На КСК тоже сделали.
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§ ZXC
Re: Быстро ямы роются, да долго асфальт восстанавливается
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 09.07.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где бордюры?
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§ drakon
Быстро ямы роются, да долго асфальт восстанавливается
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16741
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
А где бордюры?

Бордюры - будут, вода - будет
скапливаться на асфальте... :oops:
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