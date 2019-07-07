/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36181
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
Читать новость

§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.07.19 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А теперь интерполируй позицию на РФ. Чем различаются "патриоты" наших стран?

А ничем! В России главное - хвалить Великого и Непогрешимого Пу, и петь дифирамбы "Единой России"!Вот тогда ты будешь обласкан властью, тебе будут доставаться все заказы и тендеры(если ты предприниматель), тебе будут прощаться все мелкие грешки в виде неуплаты налогов, воровства и распила бюджета. Главное - проявлять лояльность!

[Исправлено: Ваш земляк, 09.07.2019 - 01:20]
Профайл

§ Мишаня
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.07.19 - 02:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Потому и привожу примеры двух позитивных путей, шведский и через грабли польский

В многабукв не увидел шведского пути. Извини уж. Одного нерасслоения как_то мало
Профайл

§ Мишаня
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.07.19 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А ничем!

Вот и я про то, что замени дальше в твоем тесте РФ на РК, "Едим Россию" на "Нур отан" и получим одинаковое мнение твое и Добринцофа. Только с разных сторон границы. А раз нет разницы, о чем спорить?
Профайл

§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.07.19 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А почему когда в Германии бензин дорожает люди там машины не жгут и не громят всё кругом?

Не буду рассуждать про Германию, просто не владею информацией. Хотя могу расспросить у родни, живущей в Германии. Могу рассказать про то, что у россиян возникли вопросы, почему российский бензин продаётся в Казахстане почти в два раза дешевле, чем в России. Когда задали этот вопрос в Думе, кто-то там из депутатов начал блеять об особенностях казахстанского налогообложения и о том, что скоро это будет исправлено. Так что ждите повышения! И не вздумайте выходить на митинги, как во Франции!
Профайл

§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.07.19 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
получим одинаковое мнение твое и Добринцофа. Только с разных сторон границы. А раз нет разницы, о чем спорить?

Просто я сторонник того, что Власть должна отчитываться перед народом за свои действия и отвечать за них. А вот он говорит, что делать этого не стоит, и что любые вопросы к Власти спровоцированы из-за рубежа оппонентами этой Власти.
Профайл

§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.07.19 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, вот вам информация для размышления, как в "Семнадцати мгновениях весны" - https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=If7Whjbks9w Интересненько...
Профайл

§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.07.19 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=If7Whjbks9w
Профайл

§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.07.19 - 02:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/06/81153-otklanilis Вот ещё интересная статья, в тему.
Профайл

§ Серый волк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10298
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.07.19 - 02:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
В многабукв не увидел шведского пути. Извини уж. Одного нерасслоения как_то мало

А никто и не обещал расписать тут. :lol:
Для людей умеющих читать, уже достаточно о Шведской модели есть полных аналитических материалов. Как и об общих причинах кончины разных режимчиков.
О польском пути, или о других примерах.
Читайте малобукв в плакатах глупых партий. Иногда и читать не нужно. многобукв и малобукв иногда заменяет фото или картинка. Остальное доделает телевизор отелевизоривая каждый день заготовки.
Впрочем можете не смотреть и не читать ничего. Дело исключительно ваше. :lol:
Я тут вообще на экскурсии. а не на окладе и жевать вам не собираюсь! :lol:
Земляк приводит ссылки на статьи в Новой, там как раз журналисты работают, и делают либо хорошие сборки фактов, либо иногда аналитику мощнную выводят.
Но букв много :lol:

[Исправлено: Серый волк, 08.07.2019 - 23:54]
Профайл

* Butch
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.07.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ЗП должна быть достойной.

Достойной чего? Относительно чего? И каким образом она должна или может быть обеспечена?
Только прошу не на основе "личностного опыта веры".
И вопрос к госпоже Таноми - укажите, пожалуйста, ссылку на научную статью или работу по вопросу о 10% способных к предпринимательской деятельности.
Профайл

§ таноми52
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.07.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
укажите, пожалуйста, ссылку на научную статью или работу по вопросу о 10% способных к предпринимательской деятельности.



https://sibac.info/archive/economy/4.pdf. Стр. 585.
Цитата: "Современные психологи и социологи считают, что стать реально действующими и успешными предпринимателями могут не более 5—7 % населения. Лишь эта незначительная часть людей обладает необходимыми для предпринимательской деятельности качествами — целеустремленностью, активностью, организаторскими способностями, предпринимательским талантом...."
10 % - тут я несколько преувеличила. Надеюсь,это, господин Butch, не помешает мне сохранить в Вас веру в мою добросовестность
Профайл

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6613
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.07.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Современные психологи и социологи считают, что стать реально действующими и успешными предпринимателями могут не более 5—7 % населения.

Это наверно не для Казахстана написано.
У нас тут больше половины самозанятых ,то-есть предприниматели,за годы независимости ко всему привыкли.
Профайл

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6613
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.07.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А вот он говорит, что делать этого не стоит, и что любые вопросы к Власти спровоцированы из-за рубежа оппонентами этой Власти.

Я этого не говорил.
Профайл
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 0
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх