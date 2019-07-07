Цитата: Мишаня:

В многабукв не увидел шведского пути. Извини уж. Одного нерасслоения как_то мало

А никто и не обещал расписать тут.

Для людей умеющих читать, уже достаточно о Шведской модели есть полных аналитических материалов. Как и об общих причинах кончины разных режимчиков.

О польском пути, или о других примерах.

Читайте малобукв в плакатах глупых партий. Иногда и читать не нужно. многобукв и малобукв иногда заменяет фото или картинка. Остальное доделает телевизор отелевизоривая каждый день заготовки.

Впрочем можете не смотреть и не читать ничего. Дело исключительно ваше.

Я тут вообще на экскурсии. а не на окладе и жевать вам не собираюсь!

Земляк приводит ссылки на статьи в Новой, там как раз журналисты работают, и делают либо хорошие сборки фактов, либо иногда аналитику мощнную выводят.

Но букв много



[Исправлено: Серый волк, 08.07.2019 - 23:54]