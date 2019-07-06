unrepeatable Re: "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области... #17





(Пользователи) Сообщений: 18

Регистрация: 11.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:59 Считаю вопрос об увольнения акима области не актуальным. Что за бред? Почему он должен уходить из-за вины другого человека! Вы сами подумайте и представьте себя на его месте. Только из-за того что кто-то косякнулся, все жалобы летят в вас!