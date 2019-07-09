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§ NG.kz
Как наказали прокурора района?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В октябре прошлого года читал публикацию на сайте ng.kz о том, что прокурор Тарановского района Мейрхан Шалабаев арестован и подозревается в получении крупной взятки. Тогда по данному факту началось досудебное расследование. Интересно, чем оно все же закончилось?
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§ drakon
Re: Как наказали прокурора района?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16739
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное - неотвратимость наказания... 8-)
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