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≡ На лыжах и в маскхалатах. Двух жителей Костанайской области осудили за незаконное пересечение границы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На лыжах и в маскхалатах. Двух жителей Костанайской области осудили за незаконное пересечение границы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брединский районный суд приговорил к десяти месяцам колонии двоих казахстанцев (оба жители Житикары), незаконно пересекших государственную границу России.
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§ Ваш земляк
Re: На лыжах и в маскхалатах. Двух жителей Костанайской области...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.07.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А уровень IQ у парней проверили? Для чего вообще нужен был этот маскарад?! :lol: :lol: :lol:
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§ Butch
Re: На лыжах и в маскхалатах. Двух жителей Костанайской области...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.07.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь :-) Где там от Чайковского до Мариновки можно 14 часов бродить, зайдя при этом всего на километр вглубь территории России, пусть даже и зимой?! :lol:
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