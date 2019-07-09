Цитата: maxsaf:

Или это абсолютная некомпетентность всех

Включая, но не ограничиваясь, оператором камеры мобильного телефона. Называется, как правило, "не знаю но мнение имею", или " я, я свидетель! А что случилось?!".

Есть некоторая вероятность того, что этот самый "тротуар для людей" есть ни что иное как техническая полоса, предназначенная для проведения работ по обслуживанию дороги и этого самого слива, а не для прохода "пожилых и мамов с колясками". Как одна из опций - тротуар возможно находится на другой стороне улицы.