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§ NG.kz
Троутар - для людей?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36179
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В п. Геофизик на ул. Энергетиков сделали тротутар. Но он вызывает вопросы у местных жителей. В тротуаре предусмотрен слив, для отвода воды с дороги, но не предусмотрели способов миновать этот слив для пешеходов.
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§ drakon
Re: Троутар - для людей?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16739
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уххх, тыыы. ножки... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Re: Троутар - для людей?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2198
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.07.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть смысл вообще такое комментировать? Я хотел было пошутить, что тут по проекту доски забыли постелить, но это уже не смешно. Или это абсолютная некомпетентность всех, начиная от проектировщиков, и заканчивая приемкой, либо это настолько беспринципные распильщики орудуют, что им все по барабану, включая этот комент и все последующие. :-x
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§ drakon
Re: Троутар - для людей?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16739
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эххх! Еде мои 35 лет?... :lol: :oops:
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§ Butch
Re: Троутар - для людей?
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.07.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или это абсолютная некомпетентность всех

Включая, но не ограничиваясь, оператором камеры мобильного телефона. Называется, как правило, "не знаю но мнение имею", или " я, я свидетель! А что случилось?!".
Есть некоторая вероятность того, что этот самый "тротуар для людей" есть ни что иное как техническая полоса, предназначенная для проведения работ по обслуживанию дороги и этого самого слива, а не для прохода "пожилых и мамов с колясками". Как одна из опций - тротуар возможно находится на другой стороне улицы.
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§ Козлов я
Re: Троутар - для людей?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там есть еще одна новость. По той же улице, возле магазина "Ритм", поставили огромный памятник СТУЛУ! Наверно, с прицелом на будущее для акима. :-) Симпатичненько. :lol:
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§ drakon
Троутар - для людей?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16739
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.07.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
поставили огромный памятник СТУЛУ!

Стулу? В каком смысле?... :lol: :oops:
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§ Butch
Re: Троутар - для людей?
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.07.19 - 12:34
Комментарий удален модератором.
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§ Козлов я
Троутар - для людей?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В смысле,что там поставили в новом парке ОГРОМНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ СТУЛ высотой метра три.
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§ лимон
Троутар - для людей?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.07.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
поставили огромный памятник СТУЛУ


название памятнику уже есть?
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§ yudjin
Троутар - для людей?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5977
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.07.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
название памятнику уже есть?

может Орындык-батыр ;-)
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§ alex_60
Троутар - для людей?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3859
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.07.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Стулу?


а чем мы хуже Европы.
в Женевском озере в Швейцарии вилка стоит высотой восемь метров.
так что стул маловат вообще то будет..
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§ лимон
Троутар - для людей?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
может Орындык-батыр


предлагаю : за большое дело/дела - можно сесть/присесть на большой стул

предлагайте свои варианты
:lol:
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§ Козлов я
Троутар - для людей?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно, памятник Отр-батыру... :lol:

[Исправлено: Козлов я, 09.07.2019 - 13:13]
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§ Butch
Re: Троутар - для людей?
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.07.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
название памятнику уже есть?

"малая-архитектурная-форма-в-виде-деревянного-стула". Или некое символически-отвлечённое наименование объекта настолько принципиальная и необходимая вещь?
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