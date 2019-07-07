Цитата: Добринцофф:

разве можно жить в квартире когда над тобой тонна голубинного

Так-то - это лишний утеплитель. Но ничего не мешает его убирать.

Цитата: Добринцофф:

а по отдушинам расползаются червячки с трупов мёртвых птиц.

Этим червячкам, чтобы попасть в "отдушину", нужно вылезать сначала наверх (0,5 м выше конька), а потом спуститься вниз. Но это слишком сложное для них мышление - еда-то здесь, рядом.



А вообще, - права голубей, конечно, нигде не прописаны, но вот вентиляция технического этажа быть должна - и это тоже прописано в санитарных нормах. Тогда ни трупы голубей, ни помет опасности не представляет. А вот в наглухо закрытом помещении - может быть уже опасно. Некоторые "мудрые" пкск также наглухо заваривают окна в подвалах, подвергая опасности, прежде всего, своих же работников.