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§ NG.kz
Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При отделке фасадов в многоэтажных домах на улице Тауелсиздик строители заживо замуровали колонии голубей, живущих на чердаке. Взрослым птицам и птенцам не оставили отверстий для того, чтобы они могли покинуть место гнездования.
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§ drakon
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16735
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.Тарасов - звезда Прессы.
В Каждом выпуске НГ -
4-5 интервью даёт... :lol: :oops: ;-)
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§ Menden1968
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Menden1968


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Сообщений: 340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
........многолетние насаждения пилят и выкарчёвывают для макобжираловак,зелёная зона понятно руководителям города она не нужна,птицы городу получается соответственно ненужны,варвары прям поселипись в городе,что так по варварски с природой не обдумавши или специально это вытворяют...
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§ Сабыр
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Сабыр


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Сообщений: 198
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что они творят.. Эту страну не спасти.. Падаем в пропасть
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§ drakon
Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16735
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что они творят.. Эту страну не спасти.. Падаем в пропасть

Надо было вчера Док.Фильм - смотреть на ХАБАРЕ... :lol: :oops:
Всё бы -знал... ;-)
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* yudjin
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
yudjin


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Сообщений: 5976
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.07.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За дело взялись ТОО "Таза Жол АТ" (они выделили 40 млн собственных средств), ТОО "Конгломерат kz", ТОО "АБЗ+", ТОО "Капитал групп Союз" и ТОО "ДК-Максат". Эти организации занимаются благоустройством областного центра.

Перефразируя классика, хочется спросить: "Откуда деньги, Зин?"
Как могут подрядчики, сидящие на бюджетном подсосе, выделять миллионы из тендерных денег, которые они выиграли по определенным работам? Значит они их где-то недоосваивают, значит где-то не сделали дорогу, где-то не посадили деревья, где-то не украсили цветами, где-то не вывезли свалку мусора...
А может просто все сметы настолько завышены, что хватает и на работы, и на фасады, и на бюсты с вазонами?

Еще один вопрос с материалом, которым обшивают. Есть ли на него сертификат и разрешение? Помнится, как запретили алюкобонд из-за его горючести. Этот, судя по виду, пластик с пенопластом далеко от него не ушел по пожароопасности.
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§ Добринцофф
Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Добринцофф


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Сообщений: 6611
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.07.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто разрешал птицам селиться и вить гнёзда на чердаках и технических этажах?
Уважаемая учитель биологии Татьяна ФЕОКТИСТОВА была хоть раз на чердаке,где живут голуби?
Я был и не раз,ужасное зрелище,горы помёта,за....ые наглухо отдушины,разлагающиеся трупы птиц,запах которые не передать и это запах идёт к жильцам верхних этажей,а по отдушинам расползаются червячки с трупов мёртвых птиц.
Кстати как там насчёт САНпинов,разве можно жить в квартире когда над тобой тонна голубинного г...а и куча трупов разлагающихся птиц?
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§ Maksim Glushko
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Maksim Glushko


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Сообщений: 22
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 07.07.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я возмущен!! нужно срочно собирать комиссию по расследованию причин трагедии, эт ж какая проблема великая голуби дохнут, теперь каждый Костанаец проходя в центре должен помнить, какими жертвами дается обновление внешнего вида города, а что будет когда плазу будут достраивать? ужас....
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§ Victor Yang
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Victor Yang


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Сообщений: 11677
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.07.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
разве можно жить в квартире когда над тобой тонна голубинного

Так-то - это лишний утеплитель. Но ничего не мешает его убирать.
Цитата:
Добринцофф:
а по отдушинам расползаются червячки с трупов мёртвых птиц.

Этим червячкам, чтобы попасть в "отдушину", нужно вылезать сначала наверх (0,5 м выше конька), а потом спуститься вниз. Но это слишком сложное для них мышление - еда-то здесь, рядом.

А вообще, - права голубей, конечно, нигде не прописаны, но вот вентиляция технического этажа быть должна - и это тоже прописано в санитарных нормах. Тогда ни трупы голубей, ни помет опасности не представляет. А вот в наглухо закрытом помещении - может быть уже опасно. Некоторые "мудрые" пкск также наглухо заваривают окна в подвалах, подвергая опасности, прежде всего, своих же работников.
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§ Добринцофф
Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6611
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так-то - это лишний утеплитель. Но ничего не мешает его убирать.

Утеплитель на крыше многоэтажек-это обычно керамзит ,но никак не голубиный помёт.
Засирают они этим помётом трубы-отдушины которые находятся внутри чердака.
Цитата:
Victor Yang:
Этим червячкам, чтобы попасть в "отдушину", нужно вылезать сначала наверх (0,5 м выше конька), а потом спуститься вниз. Но это слишком сложное для них мышление - еда-то здесь, рядом.

Всё проще,бестолковые птицы залазят в отдушины,там сдыхают и потом черви от них не напрягась падают прям к вам на кухню.
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§ Серый волк
Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Серый волк


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Сообщений: 10298
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.07.19 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Засирают они этим помётом трубы-отдушины которые находятся внутри чердака.

Вентиляционные каналы на верхнем техническом этаже должны быть в исправном состоянии. В исправном туда попасть из чердачного помещения ничего и никто не может.

Содержать на чердаках голубей или не давать им там селиться вопрос интересный сугубо жильцов.
Но запирание голубей и обречение их на мучительную смерть, с трупами и червяками в отличии от Кетая с некачественными телефонами в любой стране - это уголовщина чистейшая по статье жестокое обращение с животными.
В Кетае можно! Они и червей едят, и если они будут с потолка падать, будут безмерно счастливы.

Сегодня кстати преодолев всю брезгливость зашел в гипермаркет и повертел в руках флагман Хюавея 30
С ходу нашел отвратительную работу камеры в режиме видео, просто чудовищно залипающая электронная стабилизация, которую либо недоделали, либо вообще не представляли, что они делают.
Немного наехать трансфокатором и капец, стабилизатор оказывается нерабочим и портит любое движение. То есть залипает так, что всё отснятое становится дешманским браком. Искать все косяки в их плохо сляпанной оболочке даже не захотелось. Хватило одной минуты. Напиханы дорогие комплектующие, матрица от SONY, линзы от немчуры, на выходе из этого сырой кривой продукт, который могут купить только неграмотные в технически отсталых странах, или такие же неграмотные в технически развитых ;-) Если у флагмана вышедшего в этом году такое убожество, то что ожидать от ранее выпущенного даже смотреть не желаю.
Шлак!
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 08.07.2019 - 22:26]
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§ ZXC
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 09.07.19 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо решётки ставить на вентиляционные отверстия.
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