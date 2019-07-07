Цитата: Добринцофф:

А почему когда в Германии бензин дорожает люди там машины не жгут и не громят всё кругом?

Не буду рассуждать про Германию, просто не владею информацией. Хотя могу расспросить у родни, живущей в Германии. Могу рассказать про то, что у россиян возникли вопросы, почему российский бензин продаётся в Казахстане почти в два раза дешевле, чем в России. Когда задали этот вопрос в Думе, кто-то там из депутатов начал блеять об особенностях казахстанского налогообложения и о том, что скоро это будет исправлено. Так что ждите повышения! И не вздумайте выходить на митинги, как во Франции!