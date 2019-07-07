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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36173
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2087
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.07.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
потому что грузчика найти проблема

Вот только вопрос - захочет ли кто-нибудь работать за 60-80 тысяч в месяц грузчиком.
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* elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3150
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Наверно лучше спросить у Электрона или Дракона сколько они там отстёгивают государству.

Ну где то от 14 до 45% налоги (в зависимости от уровня ЗП) + социальные выплаты и страховки, как больничная, пенсионная, по уходу. Причём работодатель платит тоже за меня свою часть (примерно столько же, сколько и с меня высчитывают по страховкам). Налоги у него свои конечно.
Так что если почти половину налогов платишь, то это не правильные слёзы. Есть социальная ответственность, понятие такое. А так и на социале люди живут, и от части я их понимаю, некоторых. Если двое или больше детей, то нужно как правило обоим работать, хотя за детей скидки идут + детские. Но не при
любой ЗП выгодно. Я бы тоже за 10 евриков в час лучше б на социале сидел. :-P :lol: ЗП должна быть достойной.

[Исправлено: elektron, 08.07.2019 - 17:19]
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* elektron
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3150
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.07.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Конечно, Вы не можете знать причину каждого из 442 тыс.

Им это и не интересно знать. Это тип людей, сам чего то достигший, считают остальных - убогими или типа того, в общем сами во всём виноваты. А то что рабочих мест нет, не незнаем, я - то работаю. А понять то что не каждому дано стать Билгетсам или Рокфеллером, кем они и сами в общем то не стали, им не дано. :lol: :-P

[Исправлено: elektron, 08.07.2019 - 17:38]
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