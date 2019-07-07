Цитата: Добринцофф:

Наверно лучше спросить у Электрона или Дракона сколько они там отстёгивают государству.

Ну где то от 14 до 45% налоги (в зависимости от уровня ЗП) + социальные выплаты и страховки, как больничная, пенсионная, по уходу. Причём работодатель платит тоже за меня свою часть (примерно столько же, сколько и с меня высчитывают по страховкам). Налоги у него свои конечно.

Так что если почти половину налогов платишь, то это не правильные слёзы. Есть социальная ответственность, понятие такое. А так и на социале люди живут, и от части я их понимаю, некоторых. Если двое или больше детей, то нужно как правило обоим работать, хотя за детей скидки идут + детские. Но не при

любой ЗП выгодно. Я бы тоже за 10 евриков в час лучше б на социале сидел. ЗП должна быть достойной.



[Исправлено: elektron, 08.07.2019 - 17:19]