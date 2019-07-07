/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 5«12345»
§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36173
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
Читать новость

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В КЗ моя зарплата была не самая маленькая. При этом мы ютились на 43кв.м. Моя первая квартира в Канаде была в два раза больше. Сейчас мой дом 220кв.м. И вы мне хотите сказать - то на то и выходит?

Я хочу сказать ,что аналогичный дом в КЗ будет стоит дешевле,прямо пропорционально доходам.
Профайл

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Жизнь тут не дороже. Просто мы можем себе позволить больше.

Насчёт Канады не знаю,а вот с немцами регулярно общаюсь и могу сказать то что там з\п в разы выше ни о чём не говорит,у них куча расходов про которые в КЗ даже не слышали.
Профайл

§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.07.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно время двушка в кжби была по 600уев и нафик никому не нужна
Профайл

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы понятия не имеете, о чем говорите. Я могу вам привести кучу примеров бесплатного

Спасибо, никогда не интересовался.
Профайл

§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.07.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,у них куча расходов про которые в КЗ даже не слышали

Да поймите вы, это не плата за воздух, а плата за дополнительные плюшки, которые они могут себе позволить
Профайл

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Володя, никогда так - не говори. Ибо никто не знает, что его ждёт - впереди..

Так я каждый день здесь,сегодня кучу арбузов на себе перекидал,а знаешь почему,потому что грузчика найти проблема,безработица же 420000чел. по офиц. данным.
Профайл

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да поймите вы, это не плата за воздух, а плата за дополнительные плюшки, которые они могут себе позволить

Остаётся только добавить,что плата за эти плюшки почему то в принудительном порядке.
Профайл

§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.07.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взять например автомобильную страховку. Я помню сколько платил в КЗ. После аварии в которой был виновен второй участник, я получил копейки, которые еле покрывали мой ущерб. Тяп ляп молотками выровняли и покрасили абы как. Тут я плачу дороже, но в случае такой же аварии я бы просто пересел на новую на следующий день.
Профайл

§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.07.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Остаётся только добавить,что плата за эти плюшки почему то в принудительном порядке.

Приведите пару примеров, и мы вместе попытаемся разобраться, почему так.
Профайл

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тут я плачу дороже, но в случае такой же аварии я бы просто пересел на новую на следующий день.

А кто здесь мешает купить страховку подороже?Вариантов куча,но тот минимум который обязателен намного меньше чем в Европе.
Профайл

§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.07.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А кто здесь мешает купить страховку подороже?Вариантов куча,но тот минимум который обязателен намного меньше чем в Европе

Мы можем себе позволить сразу только максимальную.
Профайл

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Приведите пару примеров, и мы вместе попытаемся разобраться, почему так.

Я не жил в Германии,знаю только со слов друзей.
Наверно лучше спросить у Электрона или Дракона сколько они там отстёгивают государству.
Профайл

§ Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6602
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мы можем себе позволить сразу только максимальную.

Мы то-же можем,но у нас есть выбор,а у вас его нет.
Профайл

§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.07.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я не жил в Германии,

О чем говорить тогда.
Профайл

§ maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.07.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мы то-же можем,но у нас есть выбор,а у вас его нет.

Если вы врежетесь в Escalade, то пересядете с жигулей на инвалидное кресло с любой вашей страховкой, хоть минимальной, хоть максимальной. :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 5«12345»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 111
Пользователей: 1
Всего: 112

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх