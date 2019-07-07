Цитата: maxsaf:

В КЗ моя зарплата была не самая маленькая. При этом мы ютились на 43кв.м. Моя первая квартира в Канаде была в два раза больше. Сейчас мой дом 220кв.м. И вы мне хотите сказать - то на то и выходит?

Я хочу сказать ,что аналогичный дом в КЗ будет стоит дешевле,прямо пропорционально доходам.