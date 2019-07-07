|Цитата:
alex_60:
столовые бесплатные бы открыли. для тех кто не может себе позволить еду. они бы в столовые ходили, а не стояли где то.
Какие столовые с бесплатной едой?Им квартиру подавай бесплатно,на меньшее они не согласны.
Цитата:
alex_60:
а олигархи -магазинщики поставляли бы туда еду.бесплатно.
Помочь можно человеку,который по состоянию здоровья не может сам себе заработать на хлеб.
Глядя на этих демонстрантов которые прыгали с разбегу на полицейские щиты,никак не скажешь, что они инвалиды.Всех бездельников-протестующих предлагаю отправить на складскую арбузы разгружать,там всегда люди нужны.