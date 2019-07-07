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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36173
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Сыкымы
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 934
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.07.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а за что их арестовали?

А здесь кого-нибудь арестовали? https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35376
Если митинг проходит цивилизованно, с соблюдением законов, то и арестовывать не за что.
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§ Сыкымы
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 934
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.07.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни одной власти не понравятся призывы "из-за бугра" провести мутные несанкционированные митинги с непонятными требованиями. В прессе смакуются факты, дескать, "невинных повязали, они ещё ничё не сделали, а их уже закрыли", но старательно замалчиваются причины. Прям все такие белые и пушистые, вышли "просто постоять". На самом деле - профилактика беспорядков, которые никому не нужны.
Цитата:
"Генеральной прокуратурой неоднократно говорилось о недопустимости организации незаконных митингов. Но, поддавшись на провокации в столице и других городах, отдельные лица все же вышли на акцию протеста. Как вы сами видели, в видеоролике на сотрудников полиции нападали, подвергали опасности жизни и здоровье прохожих, женщин и детей. В результате трое полицейских получили телесные повреждения. Однако сотрудники полиции были сдержанны. Не применяли специальные средства. Акимат, прокуратура и полиция вели с участниками разъяснительную работу" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35161

Кому-то очень сильно захотелось повторения. Кажется, это называется "дёргать спящего тигра за кончик хвоста", с целью посмотреть - что будет дальше, а по сути - голимая провокация. Ну, за что боролись - на то и напоролись. Как и тот парень из Уральска, с чистым плакатом, как и та девочка, любительница хайпа в соцсетях. Шутить шутки с государством - себе дороже.
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11677
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.07.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
столовые бесплатные бы открыли. для тех кто не может себе позволить еду. они бы в столовые ходили, а не стояли где то. а олигархи -магазинщики поставляли бы туда еду.бесплатно.

В России предприниматели не единожды делали хлеб бесплатно для нуждающихся. Ничего хорошего из этого не вышло.
http://m.rosbalt.ru/like/2018/01/12/1674027.html
www.currenttime.tv/amp/28450960.html
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.07.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вероятность смены власти путем митингов помноженная на такую же вероятность что жить при новой власти станет лучше, дают суммарную вероятность на порядок ниже вероятности напрячься и сделать самому свою жизнь лучше путем усердной работы над собой и созданию полезного продукта или услуги для общества.

Ты эту чушь армянам расскажи! Почему-то после прихода к власти Пашиняна жить хуже они не стали. А вот ое-кого из этой самой Власти арестовали.
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.07.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я же не знаю причин их безработности

Зато раздаёшь бесплатные советы о том, как надо жить!
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.07.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но чтобы это улучшить, необходимо сначала решить фундаментальные вопросы экономики

И кто же это должен решать?! Неужели простые люди, а не государство?! Под Государством я подразумеваю тех людей, кого народ выбрал, ну или сделали вид, что выбрал.Разве эти люди не несут ответственность за то, как живут те, кто доверил управлять страной? И когда простому народу не нравится что-либо, он обращается к тем, кого он выбрал.Ну а те, кого выбрали, делают всё, чтобы простому народу жилось лучше. Но это в идеале. У нас же начинают принимать законы,по которым если ты и хочешь спросить с тех, кого ты делегировал управлять страной, то ты сразу становишься террористом и иностранным агентом. Со всеми вытекающими.
ПыСы. Поэтому некоторым и удобно быть Премудрыми Пескарями. "Не сметь своё суждение иметь!"
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§ Ваш земляк
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.07.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Если митинг проходит цивилизованно, с соблюдением законов, то и арестовывать не за что.

Ты это парню скажи с чистым листом ватмана.
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* Добринцофф
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


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Сообщений: 6593
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.07.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
столовые бесплатные бы открыли. для тех кто не может себе позволить еду. они бы в столовые ходили, а не стояли где то.

Какие столовые с бесплатной едой?Им квартиру подавай бесплатно,на меньшее они не согласны.
Цитата:
alex_60:
а олигархи -магазинщики поставляли бы туда еду.бесплатно.

Помочь можно человеку,который по состоянию здоровья не может сам себе заработать на хлеб.
Глядя на этих демонстрантов которые прыгали с разбегу на полицейские щиты,никак не скажешь, что они инвалиды.Всех бездельников-протестующих предлагаю отправить на складскую арбузы разгружать,там всегда люди нужны.
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