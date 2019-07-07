Сыкымы Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 934

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:35 Ни одной власти не понравятся призывы "из-за бугра" провести мутные несанкционированные митинги с непонятными требованиями. В прессе смакуются факты, дескать, "невинных повязали, они ещё ничё не сделали, а их уже закрыли", но старательно замалчиваются причины. Прям все такие белые и пушистые, вышли "просто постоять". На самом деле - профилактика беспорядков, которые никому не нужны.

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35161 "Генеральной прокуратурой неоднократно говорилось о недопустимости организации незаконных митингов. Но, поддавшись на провокации в столице и других городах, отдельные лица все же вышли на акцию протеста. Как вы сами видели, в видеоролике на сотрудников полиции нападали, подвергали опасности жизни и здоровье прохожих, женщин и детей. В результате трое полицейских получили телесные повреждения. Однако сотрудники полиции были сдержанны. Не применяли специальные средства. Акимат, прокуратура и полиция вели с участниками разъяснительную работу" Источник:

Кому-то очень сильно захотелось повторения. Кажется, это называется "дёргать спящего тигра за кончик хвоста", с целью посмотреть - что будет дальше, а по сути - голимая провокация. Ну, за что боролись - на то и напоролись. Как и тот парень из Уральска, с чистым плакатом, как и та девочка, любительница хайпа в соцсетях. Шутить шутки с государством - себе дороже.