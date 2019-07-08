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§ NG.kz
Уникальный экспонат выставили на праздновании национального дня домбры в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36173
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 июля вечером в парке 25-летия Независимости не смолкали казахские национальные мелодии. На сцене друг друга сменяли исполнители и музыкальные коллективы. Выступили и профессионалы - оркестр областной филармонии. Зрителей было немного. В основном - семейные пары с детьми.
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§ alex_60
Re: Уникальный экспонат выставили на праздновании национального...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3858
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у россиян нет национального дня балалайки.
хотя струны три.
у домбры две.
еще теперь
//Я считаю введение уроков игры на домбре в школах – важной и необходимой инициативой.//
сказал он.вчера.
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