Цитата: таноми52:

А их количество не наталкивает думающего человека на другие мысли, а не только "тут имеет место быть перекладывание ответственности за свою жизнь на власти".

Наталкивает. На мысли что эти люди думают "буду работать только по этой специальности и только за зарплату не меньше ХХХ тенге" - и никакой гибкости. И не факт, что часть этих людей не работают неофициально, чтобы не отчислять пенсионные и не платить налоги, часть ни одному работодателю не нужна по причине рас... ва или алкоголизма, часть - инертны и им лучше на диване полежать, а все предложения не устраивают по самым разным причинам.



Если вернуться к корню вопроса - да, у нас доходы оставляют желать лучшего, если работать как положено по законодательству. Но чтобы это улучшить, необходимо сначала решить фундаментальные вопросы экономики, а это простой сменой власти не добьёшься, хоть ежегодно её меняй - эффект обратный будет даже. Ну и разве некоторые "митинги" не наглость? В частности, когда многодетные требовали себе бесплатные квартиры?

Всё равно считаю - если что-то не устраивает в жизни - нужно прежде всего самому в ней что-то поменять, а не идти на риск быть арестованным и осуждённым - от этого жизнь явно не улучшится.