Цитата: таноми52:

Расскажите им, пож-ста, как они должны работать над собой, "чтобы жить лучше"?

Я же не знаю причин их безработности. Город пестрит объявлениями "требуются". И вот ещё у меня вопрос созрел - почему митингующие считают себя настолько сильными, что способны поменять власть, но при этом не могут изменить свою жизнь? Выучиться на востребованную специальность (государство даёт такую возможность бесплатно) или переехать в другой регион, где нынешняя специальность востребована или, наконец, открыть небольшой бизнес? По-моему, тут имеет место быть перекладывание ответственности за свою жизнь на власти. И да - знавал я некоторых "безработных", которым пособие нужно было, чтобы свой внедорожник заправить на неделю.