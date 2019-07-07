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§ NG.kz
В Челябинске зафиксировано более 30 случаев заражения описторхозом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Челябинске выявлено 34 случая острого описторхоза. Из магазинов изъяли более 6 тонн язя, употребление которого стало причиной заболевания. Письма с информацией о поставщиках рыбы отправлены в соседние области, в том числе и в Костанайскую.
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* maxsaf
Re: В Челябинске зафиксировано более 30 случаев заражения...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2181
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же хитро ребятки рыбку к пиву раздобыли, осталось по мaгазинам прошвырнуться, проверить условия хранения пива )))
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