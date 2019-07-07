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≡ Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Добринцофф
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


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Сообщений: 6590
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.07.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Может начать заниматься решением проблем простых людей

А разве не сам человек должен позаботиться о своём благополучии?
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* maxsaf
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2181
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слабенько в этот раз помитинговали. На фото с антенной во рту и то больше народу возбудилось :lol:
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§ таноми52
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52


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Сообщений: 782
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.07.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как правило, митингуют низы, которые не желают менять сами себя чтобы жить лучше в существующих условиях


Вы это серьёзно о ПРАВИЛЕ? И низах (ВЕРХИ, естественно, в СУЩЕСТВУЮЩИХ условиях митинговать не будут), которые НЕ ЖЕЛАЮТ МЕНЯТЬ САМИ СЕБЯ, чтобы жить лучше?
Что ни слово, то шедевр филосоВской мысли!

Эх, нет здесь Маркса! Он бы разъяснил,что каждое дифференцированное общество систематически порождает столкновения интересов между лицами и группами лиц, занимающими разное положение в структуре общества.
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§ Maksim Glushko
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Maksim Glushko


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Сообщений: 22
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 07.07.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше думал о наконец-то политика и до нашей бабановой республики докатилась, люди на улицы выходят что то требуют, а потом разобрался, половина митингующих мажорики которым скучно и лайков захотелось, другие вечно обиженые на жизнь фрики, которые против всего лишь бы попиарится, народ в основной своей части аполитичен и деньгу заколачивает и посматривает на это все с легким пренебрижением
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


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Сообщений: 11674
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы это серьёзно о ПРАВИЛЕ? И низах (ВЕРХИ, естественно, в СУЩЕСТВУЮЩИХ условиях митинговать не будут), которые НЕ ЖЕЛАЮТ МЕНЯТЬ САМИ СЕБЯ, чтобы жить лучше?

На полном серьёзе. Вероятность смены власти путем митингов помноженная на такую же вероятность что жить при новой власти станет лучше, дают суммарную вероятность на порядок ниже вероятности напрячься и сделать самому свою жизнь лучше путем усердной работы над собой и созданию полезного продукта или услуги для общества.
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§ таноми52
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52


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Сообщений: 782
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.07.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
сделать самому свою жизнь лучше путем усердной работы над собой



Вот статистика говорит, что в январе 2019 г в Казахстане было 442,5 тыс. безработных. У которых, естественно, есть ещё и семьи. Расскажите им, пож-ста, как они должны работать над собой, "чтобы жить лучше"?
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11674
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Расскажите им, пож-ста, как они должны работать над собой, "чтобы жить лучше"?

Я же не знаю причин их безработности. Город пестрит объявлениями "требуются". И вот ещё у меня вопрос созрел - почему митингующие считают себя настолько сильными, что способны поменять власть, но при этом не могут изменить свою жизнь? Выучиться на востребованную специальность (государство даёт такую возможность бесплатно) или переехать в другой регион, где нынешняя специальность востребована или, наконец, открыть небольшой бизнес? По-моему, тут имеет место быть перекладывание ответственности за свою жизнь на власти. И да - знавал я некоторых "безработных", которым пособие нужно было, чтобы свой внедорожник заправить на неделю.
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§ таноми52
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52


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Сообщений: 782
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.07.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я же не знаю причин их безработности.


Конечно, Вы не можете знать причину каждого из 442 тыс. (к ним ещё добавьте 1,55 миллиона человек непродуктивно самозанятых, иначе говоря, де-факто безработных)
А их количество не наталкивает думающего человека на другие мысли, а не только "тут имеет место быть перекладывание ответственности за свою жизнь на власти".

Ну, а халявщиков, "которым пособие нужно было, чтобы свой внедорожник заправить на неделю" из почти 2-х млн настолько ничтожно мало, что пример явно не корректный.
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