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§ NG.kz
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек задержано 6 июля возле Дворца спорта в Алматы и у торгового дома "Есиль" в столице во время акций протеста. В местах акций протеста практически отсутствовал интернет. В Костанае вечером также не работал WhatsApp. Работа мессенджера восстановилась ближе к 23 часам.
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§ Змея Подколодная
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В инсте сообщение промелькнуло, что у нас в Парке Победы тоже собирался народ. Не осветили новость или слухи и недостоверная информация?
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§ drakon
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16731
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повтор

[Исправлено: drakon, 07.07.2019 - 13:14]
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§ drakon
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16731
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Несколько десятков человек задержано 6 июля,

Цитата:

От мест задержаний уехало несколько десятков автобусов и автозаков

Каждому задержанному -
по автобусу или автозаку... :lol: :-x
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§ drakon
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16731
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повтор
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§ drakon
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16731
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
промелькнуло, что у нас в Парке Победы тоже собирался народ.

Там должны были - собираться на митинг.
Но собирались или нет, не могу сказать.
В эфире - тишина... 8-)
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§ Змея Подколодная
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.07.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Там должны были - собираться на митинг.

Не живется людям спокойно.
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§ drakon
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16731
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Не живется людям спокойно.

Я тоже так - думаю... :lol:
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§ Азамат Лисов
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Азамат Лисов


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Сообщений: 98
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 07.07.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может начать заниматься решением проблем простых людей, а то сказали что спишут какую-то часть кредитов которые не платили по 10 лет и дальше платить не будут. Никому от этого не легче кроме банков которые и так богаты а им ещё государтсво миллиарды даст. Не платит народ потому что нечем. Создайте условия народ сам закроет свои кредиты
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2082
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.07.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждём-с реакции Премудрого Пескаря...
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§ Victor Yang
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11674
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Создайте условия

Хотелось бы услышать - какие шаги должны предпринять власти, чтобы "создать условия"? Я вот не вижу выхода.
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§ таноми52
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 782
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.07.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Хотелось бы услышать - какие шаги должны предпринять власти, чтобы "создать условия"? Я вот не вижу выхода.



Да, уж!Это Советская власть пыталась, по своему разумению, создать условия. А здесь, у капитализма, совсем другие задачи.
Вот вспомнилось, знакомая рассказывала. Она работала кассиром в небольшом советском учреждении. И не смогла, по болезни, получить в банке деньги и выдать зарплату коллективу - 15 человекам. Задержка составила один день. Так её потом неделю таскали партийные,комсомольские и профсоюзные органы с целью выявить, как она посмела так поступить с трудовым народом!
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§ Ваш земляк
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2082
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.07.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Хотелось бы услышать - какие шаги должны предпринять власти, чтобы "создать условия"? Я вот не вижу выхода.

Реакция не заставила себя ждать! То есть, если ничего не меняется, то надо сидеть на попе ровно?! Ничего не требовать, молча сопеть в две дырочки?!
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§ Victor Yang
Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11674
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.07.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Не живется людям спокойно.

Как правило, митингуют низы, которые не желают менять сами себя чтобы жить лучше в существующих условиях или неопытная молодёжь - им сказали что виноват президент и его партия - они и поверили. А то что на высокий уровень жизни влияет экономика, которой нужно много времени и определённые мировые тенденции - подумать они не умеют. Ну и, повторюсь, если митингуете - выставляйте конкретные требования - хотим такой-то нормы в законодательстве, такую-то процентную ставку и т. д., а не банальное "поменяйте власть".
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§ Добринцофф
Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6590
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.07.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Не платит народ потому что нечем. Создайте условия народ сам закроет свои кредиты

Не платят не потому что нечем,а потому что есть такая категория людей которым главное взять,они отдавать вообще не собираются.
В экономически благополучных странах то же таких полно.
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