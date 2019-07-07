Цитата: За дело взялись ТОО "Таза Жол АТ" (они выделили 40 млн собственных средств), ТОО "Конгломерат kz", ТОО "АБЗ+", ТОО "Капитал групп Союз" и ТОО "ДК-Максат". Эти организации занимаются благоустройством областного центра.

Перефразируя классика, хочется спросить: "Откуда деньги, Зин?"

Как могут подрядчики, сидящие на бюджетном подсосе, выделять миллионы из тендерных денег, которые они выиграли по определенным работам? Значит они их где-то недоосваивают, значит где-то не сделали дорогу, где-то не посадили деревья, где-то не украсили цветами, где-то не вывезли свалку мусора...

А может просто все сметы настолько завышены, что хватает и на работы, и на фасады, и на бюсты с вазонами?



Еще один вопрос с материалом, которым обшивают. Есть ли на него сертификат и разрешение? Помнится, как запретили алюкобонд из-за его горючести. Этот, судя по виду, пластик с пенопластом далеко от него не ушел по пожароопасности.