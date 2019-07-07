таноми52 Re: Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 779

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:19 Цитата: Victor Yang:

Хотелось бы услышать - какие шаги должны предпринять власти, чтобы "создать условия"? Я вот не вижу выхода.





Да, уж!Это Советская власть пыталась, по своему разумению, создать условия. А здесь, у капитализма, совсем другие задачи.

Вот вспомнилось, знакомая рассказывала. Она работала кассиром в небольшом советском учреждении. И не смогла, по болезни, получить в банке деньги и выдать зарплату коллективу - 15 человекам. Задержка составила один день. Так её потом неделю таскали партийные,комсомольские и профсоюзные органы с целью выявить, как она посмела так поступить с трудовым народом!