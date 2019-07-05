Kairat stayer Re: «Вся жизнь борьба!» - генеральный директор «Олжа Агро» стал... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1008

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:30 Цитата: Балтикасемь:

Руководитель с большой буквы!



Согласен, при этом не все руководители поддерживают спортсменов, тем более сами занимаются.



А.Ходжаназаров: Да, помимо единоборств которые с удовольствием всегда поддерживал еще до вступления в должность президента федераций, я тренировался и продолжаю заниматься триатлоном. Триатлон — этот тот вид спорта где нужно непрерывно преодолевать дистанцию, в беге, гонке на велосипедах, плавании. Там часто хочется остановиться, отдохнуть. Он учит не сдаваться, как и единоборства.



У самого есть желание преодолеть короткую дистанцию триатлона, ранее плавал неплохо, полумарафон (21 км 97,5м.). бежал за 1 час. 08 мин. 55 сек. ну и на туристе в 1994 году в течение 2 месяцев 8 раз в с.Семиозёрное ездил, туда и обратно. Посмотрим на следующий год возможно попробую, как ранее говорил шустряк ОМ велосипед следует приобрести. На простом вело. километры накатываю, простенький шоссейный вело надо приобрести и потренировавшись проверить себя на дистанции триатлона.