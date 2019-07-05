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≡ «Вся жизнь борьба!» - генеральный директор «Олжа Агро» стал президентом федераций джиу-джитсу и грепплинга Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вся жизнь борьба!» - генеральный директор «Олжа Агро» стал президентом федераций джиу-джитсу и грепплинга Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.07.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ избран на должность президента федераций джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг (UWW) Костанайской области 4 июля. Интересно, что ранее Ходжаназаров возглавлял областную федерацию триатлона и сам активно занимался этим видом спорта.
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§ Балтикасемь
Re: «Вся жизнь борьба!» - генеральный директор «Олжа Агро» стал...
Балтикасемь


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Сообщений: 23
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 05.07.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель с большой буквы! Молодой, умный, перспективный. Видит ситуацию, знает, как рещить ее. Читаю его интервью не в первый раз. Если бы все в сельском хозяйстве были с таким подходом к делу, то мы были бы уже впереди планету всей в этой отрасли.
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§ Kairat stayer
Re: «Вся жизнь борьба!» - генеральный директор «Олжа Агро» стал...
Kairat stayer


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Сообщений: 1008
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Балтикасемь:
Руководитель с большой буквы!


Согласен, при этом не все руководители поддерживают спортсменов, тем более сами занимаются.

А.Ходжаназаров: Да, помимо единоборств которые с удовольствием всегда поддерживал еще до вступления в должность президента федераций, я тренировался и продолжаю заниматься триатлоном. Триатлон — этот тот вид спорта где нужно непрерывно преодолевать дистанцию, в беге, гонке на велосипедах, плавании. Там часто хочется остановиться, отдохнуть. Он учит не сдаваться, как и единоборства.

У самого есть желание преодолеть короткую дистанцию триатлона, ранее плавал неплохо, полумарафон (21 км 97,5м.). бежал за 1 час. 08 мин. 55 сек. ну и на туристе в 1994 году в течение 2 месяцев 8 раз в с.Семиозёрное ездил, туда и обратно. Посмотрим на следующий год возможно попробую, как ранее говорил шустряк ОМ велосипед следует приобрести. На простом вело. километры накатываю, простенький шоссейный вело надо приобрести и потренировавшись проверить себя на дистанции триатлона.
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