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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11670
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Француз активизировался.

Так он перед всеми праздниками "активизируется" - следующую активность надо 30 августа ждать. Осенью будет тишина, а выйдет ли кто в декабре в мороз - неизвестно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Уже десять человек разминировано.
Завтра косить будут.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ноль-ноль после первого.
Т-А
К-О тоже по нулям после первого.

[Исправлено: alex_60, 05.07.2019 - 19:50]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обидно, блин.
Я бы вышел забил сто голов.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3975
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.07.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да капец Шура,
Я в печали.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Две игры все равно в плюсе.
При 38.равных.
И кайрат проиграл.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В штате Кентукки кто живет?
Там виски уже неделю течет в реке вместо воды.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3975
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.07.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сходить в Кентукки чтоль)))
Давно не расслаблялась.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1008
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не ожидал. Кайрат пытается в треугольник или четырехугольник втиснутся.


Вот ты простой, обладающие немножко чувственным интеллектом граждане давно поняли, что, к чему в их отношениях. Виталя неоднократно жаловался на шустряка ОМ, что забрал, взял и.т.д. а последний вообще всё отрицал.Тем более, выше отметил, что это их личные дела, с моей стороны просто отклик, с целью успокоить стороны.
Цитата:
Kairat stayer:
Как не забирал? Конечно-это ваши личные дела, но тем, не-менее чёто тут не чисто. Помню, в прошлом году Виталик жаловался что вы с ней спелись, это было после того, когда злополучный клещ его ужалил. А до этого у них отношения хорошие были.


Есть такое понятие чувственный интеллект или эмоциональный-способность человека воспринимать собственные чувства и откликаться на чувства других людей.
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