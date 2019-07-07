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≡ Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При отделке фасадов в многоэтажных домах на улице Тауелсиздик строители заживо замуровали колонии голубей, живущих на чердаке. Взрослым птицам и птенцам не оставили отверстий для того, чтобы они могли покинуть место гнездования.
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§ drakon
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16730
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.Тарасов - звезда Прессы.
В Каждом выпуске НГ -
4-5 интервью даёт... :lol: :oops: ;-)
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§ Menden1968
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
........многолетние насаждения пилят и выкарчёвывают для макобжираловак,зелёная зона понятно руководителям города она не нужна,птицы городу получается соответственно ненужны,варвары прям поселипись в городе,что так по варварски с природой не обдумавши или специально это вытворяют...
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§ Сабыр
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 198
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 07.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что они творят.. Эту страну не спасти.. Падаем в пропасть
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§ drakon
Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16730
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.07.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что они творят.. Эту страну не спасти.. Падаем в пропасть

Надо было вчера Док.Фильм - смотреть на ХАБАРЕ... :lol: :oops:
Всё бы -знал... ;-)
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§ yudjin
Re: Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
yudjin


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Сообщений: 5976
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.07.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За дело взялись ТОО "Таза Жол АТ" (они выделили 40 млн собственных средств), ТОО "Конгломерат kz", ТОО "АБЗ+", ТОО "Капитал групп Союз" и ТОО "ДК-Максат". Эти организации занимаются благоустройством областного центра.

Перефразируя классика, хочется спросить: "Откуда деньги, Зин?"
Как могут подрядчики, сидящие на бюджетном подсосе, выделять миллионы из тендерных денег, которые они выиграли по определенным работам? Значит они их где-то недоосваивают, значит где-то не сделали дорогу, где-то не посадили деревья, где-то не украсили цветами, где-то не вывезли свалку мусора...
А может просто все сметы настолько завышены, что хватает и на работы, и на фасады, и на бюсты с вазонами?

Еще один вопрос с материалом, которым обшивают. Есть ли на него сертификат и разрешение? Помнится, как запретили алюкобонд из-за его горючести. Этот, судя по виду, пластик с пенопластом далеко от него не ушел по пожароопасности.
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§ Добринцофф
Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Добринцофф


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Сообщений: 6588
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.07.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто разрешал птицам селиться и вить гнёзда на чердаках и технических этажах?
Уважаемая учитель биологии Татьяна ФЕОКТИСТОВА была хоть раз на чердаке,где живут голуби?
Я был и не раз,ужасное зрелище,горы помёта,за....ые наглухо отдушины,разлагающиеся трупы птиц,запах которые не передать и это запах идёт к жильцам верхних этажей,а по отдушинам расползаются червячки с трупов мёртвых птиц.
Кстати как там насчёт САНпинов,разве можно жить в квартире когда над тобой тонна голубинного г...а и куча трупов разлагающихся птиц?
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* Maksim Glushko
Ремонт фасадов стал причиной гибели сотен голубей в Костанае
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 07.07.19 - 18:07
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