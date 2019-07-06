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≡ "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36170
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным Агентства по противодействию коррупции, аким Аулиекольского района Асхат Кисиков признал взятку в 7 млн тенге, полученную им через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ в ходе капитального ремонта школы.
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§ таноми52
Re: "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.07.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Актуален, как никогда Эдуард Суровый- "Спи,жена" )))



:lol: :lol: :lol: "Спи же на!"
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§ Змея Подколодная
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.07.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Спи же на!"

Оно самое)
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