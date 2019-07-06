Цитата: Maksim Glushko:

Мне одному интересно на какие шишы он будет штраф выплачивать? почему бы у него все имущество не конфисковать, а потом посмотреть как он будет выкручиваться

Полисяек в Джетыгаре соберут и скажут надо скинуться щишами на нужды насяльника.

Они совсем привычные. Сразу собранные шиши отдадут и насяльник повезет в глупо сверкающие одной стенкой здание в областном центре коррупции. Может быть даже часть шишей дойдет до пострадавшего от неожиданного просветления антикора.



А конфисковывать у жуликов уже пробовали. Опыт группировки большого акунамататского дела показал, что совсем бесполезно. Почему-то не конфискуется!





[Исправлено: Серый волк, 06.07.2019 - 21:41]