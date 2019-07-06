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≡ "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным Агентства по противодействию коррупции, аким Аулиекольского района Асхат Кисиков признал взятку в 7 млн тенге, полученную им через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ в ходе капитального ремонта школы.
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§ alex_60
Re: "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3852
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сказал кто то, всех можно их за руку и в тюрьма. Всех абсолютно.
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§ андрей 117
Re: "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 06.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
два месяца домашнего ареста.какой строгий у нас суд.в санаторий надо было его на два месяца.подлечился бы после такой неприятной истории.
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* drakon
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16719
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Всех абсолютно.

Алекс, как думаешь?
Уйдёт, Архимед - добровольно?... :lol: :oops:
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* drakon
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16719
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.07.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
.в санаторий надо было его на два месяца

Да, в Сосновый Бор.Можно переиновать Сосновый Вор...
:lol: :-o
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§ сайлау курманов
Re: "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3104
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.07.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то недавно болтал и нес чепуху или серьезно говорил, якобы начальник пойдет в отставку если подчинённым дадут мзду
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§ electro
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
electro


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.07.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Нам они нафик не нужны....
И переименовывать нельзя!
8-)
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§ alex_60
Re: "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3852
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.07.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А он добровольно пришел сюда?
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§ Maksim Glushko
Re: "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области...
Maksim Glushko


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Сообщений: 19
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 06.07.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному интересно на какие шишы он будет штраф выплачивать? почему бы у него все имущество не конфисковать, а потом посмотреть как он будет выкручиваться
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§ Козлов я
Re: "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.07.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толку никакого не будет, пока всех акимов не станет избирать народ. А так только продолжается семейственность,клановость и т.п.
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§ Victor Yang
"Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11669
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.07.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Толку никакого не будет, пока всех акимов не станет избирать народ.

Смешно. Выборы (которые действительно честные) - борьба рекламных кампаний и не более. У кого денег больше - у того кампания лучше - того и выберут. А что у этого человека в голове - только ему одному известно.
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