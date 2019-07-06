Victor Yang "Конечно, я расстроен" - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов о взятке в 7 млн, на которой попался его подчиненный #10





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11669

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:05 Цитата: Козлов я:

Толку никакого не будет, пока всех акимов не станет избирать народ.

Смешно. Выборы (которые действительно честные) - борьба рекламных кампаний и не более. У кого денег больше - у того кампания лучше - того и выберут. А что у этого человека в голове - только ему одному известно.