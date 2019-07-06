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§ NG.kz
"Тобол" проиграл "Астане" на своем поле
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.07.19 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае состоялся центральный матч 17-го тура футбольной премьер-лиги, в котором встречались два конкурента за лидерство в турнирной таблице - местный "Тобол" и действующий чемпион "Астана". Да этого матча "Тобол" возглавлял турнирную таблицу чемпионата.
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§ Сыкымы
Re: "Тобол" проиграл "Астане" на своем поле
Сыкымы


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Сообщений: 932
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 06.07.19 - 02:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на заднем плане - alma mater
Эххх, сколь матчей "Энергетика" я из окон 4-го этажа посмотрел... Ностальжи...
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§ dvb
Re: "Тобол" проиграл "Астане" на своем поле
dvb


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Сообщений: 110
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 06.07.19 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местный акимчик всерьез считает себя крупным специалистом в футболе, и даже проводит что-то вроде кастингов для новых игроков Тобола. И даже утверждает, что когда-то занимался футболом, но вот судя по его худосочной комплекции играл он максимум на первенстве домоуправления или двора в Актюбинске.
Так и хочется сказать - Архимед, лучше дорогу какую-нибудь построй, всяко лучше для людей будет, а в футбол не суйся, не твое это, не смеши народ. Эффективный манагер, блин.
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§ Maksim Glushko
Re: "Тобол" проиграл "Астане" на своем поле
Maksim Glushko


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Сообщений: 19
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 06.07.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так то при Архимеде Тобол выполз из пропасти который был при прошлом акиме, просто перед днем Астаны выигрывать одноименный клуб нельзя))
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