dvb Re: "Тобол" проиграл "Астане" на своем поле #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 110

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:33 Местный акимчик всерьез считает себя крупным специалистом в футболе, и даже проводит что-то вроде кастингов для новых игроков Тобола. И даже утверждает, что когда-то занимался футболом, но вот судя по его худосочной комплекции играл он максимум на первенстве домоуправления или двора в Актюбинске.

Так и хочется сказать - Архимед, лучше дорогу какую-нибудь построй, всяко лучше для людей будет, а в футбол не суйся, не твое это, не смеши народ. Эффективный манагер, блин.